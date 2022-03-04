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Глава МАГАТЭ обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022
Глава МАГАТЭ обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС, за пределами которой произошел пожар. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T04:49
2022-03-04T05:00
в мире
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС, за пределами которой произошел пожар.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
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в мире, украина
04:49 04.03.2022 (обновлено: 05:00 04.03.2022)
 
Глава МАГАТЭ обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС, за пределами которой произошел пожар.
"Рафаэль Гросси обсудил серьезную ситуацию на Запорожской АЭС с украинским премьером Денисом Шмыгалем, с украинским регулятором в ядерной сфере, а также с ее оператором..." - сообщается в Twitter международного агентства.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.
При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 04:24
Представитель Запорожской АЭС: радиационный фон на станции не изменен
 
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