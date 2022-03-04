04:49 04.03.2022 (обновлено: 05:00 04.03.2022)
Глава МАГАТЭ обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС, за пределами которой произошел пожар.
"Рафаэль Гросси обсудил серьезную ситуацию на Запорожской АЭС с украинским премьером Денисом Шмыгалем, с украинским регулятором в ядерной сфере, а также с ее оператором..." - сообщается в Twitter международного агентства.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.
При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.