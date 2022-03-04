https://ria.ru/20220304/magate-1776401056.html

Глава МАГАТЭ обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022

Глава МАГАТЭ обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС, за пределами которой произошел пожар. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T04:49

2022-03-04T04:49

2022-03-04T05:00

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украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с украинскими властями ситуацию на Запорожской АЭС, за пределами которой произошел пожар.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.

https://ria.ru/20220304/fon-1776400257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина