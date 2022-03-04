https://ria.ru/20220304/kultura-1776528096.html

Песков призвал деятелей культуры объединиться вокруг Путина

Песков призвал деятелей культуры объединиться вокруг Путина - РИА Новости, 04.03.2022

Песков призвал деятелей культуры объединиться вокруг Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди российских деятелей культуры много тех, кто поддерживает действия РФ на Украине, есть и те, кто... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:24

2022-03-04T15:24

2022-03-04T15:40

культура

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди российских деятелей культуры много тех, кто поддерживает действия РФ на Украине, есть и те, кто недопонимает суть происходящего, но сейчас всем необходимо объединиться вокруг главы государства Владимира Путина."Да, действительно, там жаркие идут дебаты среди представителей культуры. Очень много тех, кто поддерживают президента, искренне поддерживают президента... Сейчас время нам всем объединяться и всем быть вместе. И объединяться, конечно же, вокруг нашего президента", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220303/rossiya-1776221793.html

россия

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Владимир Лаврентьев

культура, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин