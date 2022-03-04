https://ria.ru/20220304/kultura-1776528096.html
Песков призвал деятелей культуры объединиться вокруг Путина
Песков призвал деятелей культуры объединиться вокруг Путина - РИА Новости, 04.03.2022
Песков призвал деятелей культуры объединиться вокруг Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди российских деятелей культуры много тех, кто поддерживает действия РФ на Украине, есть и те, кто... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:24
2022-03-04T15:24
2022-03-04T15:40
культура
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди российских деятелей культуры много тех, кто поддерживает действия РФ на Украине, есть и те, кто недопонимает суть происходящего, но сейчас всем необходимо объединиться вокруг главы государства Владимира Путина."Да, действительно, там жаркие идут дебаты среди представителей культуры. Очень много тех, кто поддерживают президента, искренне поддерживают президента... Сейчас время нам всем объединяться и всем быть вместе. И объединяться, конечно же, вокруг нашего президента", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220303/rossiya-1776221793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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культура, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
15:24 04.03.2022 (обновлено: 15:40 04.03.2022)
Песков призвал деятелей культуры объединиться вокруг Путина
Песков: среди деятелей культуры идут дебаты, но нужно объединяться вокруг президента
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди российских деятелей культуры много тех, кто поддерживает действия РФ на Украине, есть и те, кто недопонимает суть происходящего, но сейчас всем необходимо объединиться вокруг главы государства Владимира Путина.
"Да, действительно, там жаркие идут дебаты среди представителей культуры. Очень много тех, кто поддерживают президента, искренне поддерживают президента... Сейчас время нам всем объединяться и всем быть вместе. И объединяться, конечно же, вокруг нашего президента", - сказал Песков журналистам.