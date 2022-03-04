Кулеба записал обращение главам МИД НАТО из бункера, сообщили в Испании
Хосе Мануэль Альбарес рассказал, что Кулеба записал обращение главам МИД НАТО из бункера
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МАДРИД, 4 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог участвовать во встрече глав МИД НАТО в Брюсселе даже в формате видеоконференции и заранее записал видеообращение из бункера, рассказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Присоединился наш друг и коллега министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. К сожалению, условия, в которых он сейчас, не позволили ему связаться напрямую, это было заранее записанное послание – из бункера. И для меня, как его коллеги, это было впечатляющим…, что он оказался взаперти в бункере, опасаясь за свою жизнь и своих близких", - рассказал Альбарес журналистам после заседания глав МИД альянса в Брюсселе. Его заявление транслировал телеканал 24 Horas.
Альбарес также сказал, что конфликт на Украине "может быть очень длительным" и будет иметь "долгосрочные последствия". "Даже если удастся закончить конфликт, будут последствия, устранение которых займет время", - отметил министр.
"Исходя из того, что мы видим в течение чуть более недели…, очевидно, что конфликт затягивается… Да, в ближайшие дни мы будем видеть абсолютно ненужные и неоправданные жертвы среди беззащитных людей… Мы в состоянии полномасштабной войны в границах Украины – количество солдат, самолетов, танков, которые используют против мирной страны, которая не представляет собой никакой угрозы для России, для ее территориальной целостности, для ее суверенитета, ее безопасности, не оставляет сомнений: цель - подчинить Украину", - добавил Альбарес.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.