Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В мире
https://ria.ru/20220304/kuleba-1776562931.html
Кулеба записал обращение главам МИД НАТО из бункера, сообщили в Испании
Кулеба записал обращение главам МИД НАТО из бункера, сообщили в Испании - РИА Новости, 04.03.2022
Кулеба записал обращение главам МИД НАТО из бункера, сообщили в Испании
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог участвовать во встрече глав МИД НАТО в Брюсселе даже в формате видеоконференции и заранее записал... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:15
2022-03-04T17:15
в мире
в мире
владимир путин
дмитрий кулеба
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg
МАДРИД, 4 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог участвовать во встрече глав МИД НАТО в Брюсселе даже в формате видеоконференции и заранее записал видеообращение из бункера, рассказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес."Присоединился наш друг и коллега министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. К сожалению, условия, в которых он сейчас, не позволили ему связаться напрямую, это было заранее записанное послание – из бункера. И для меня, как его коллеги, это было впечатляющим…, что он оказался взаперти в бункере, опасаясь за свою жизнь и своих близких", - рассказал Альбарес журналистам после заседания глав МИД альянса в Брюсселе. Его заявление транслировал телеканал 24 Horas.Альбарес также сказал, что конфликт на Украине "может быть очень длительным" и будет иметь "долгосрочные последствия". "Даже если удастся закончить конфликт, будут последствия, устранение которых займет время", - отметил министр."Исходя из того, что мы видим в течение чуть более недели…, очевидно, что конфликт затягивается… Да, в ближайшие дни мы будем видеть абсолютно ненужные и неоправданные жертвы среди беззащитных людей… Мы в состоянии полномасштабной войны в границах Украины – количество солдат, самолетов, танков, которые используют против мирной страны, которая не представляет собой никакой угрозы для России, для ее территориальной целостности, для ее суверенитета, ее безопасности, не оставляет сомнений: цель - подчинить Украину", - добавил Альбарес.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/nebo-1776333136.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776556636.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_914fed82fa2ad79efd2e1c64f1d872a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
17:15 04.03.2022
 
Кулеба записал обращение главам МИД НАТО из бункера, сообщили в Испании

Хосе Мануэль Альбарес рассказал, что Кулеба записал обращение главам МИД НАТО из бункера

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 4 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог участвовать во встрече глав МИД НАТО в Брюсселе даже в формате видеоконференции и заранее записал видеообращение из бункера, рассказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Присоединился наш друг и коллега министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. К сожалению, условия, в которых он сейчас, не позволили ему связаться напрямую, это было заранее записанное послание – из бункера. И для меня, как его коллеги, это было впечатляющим…, что он оказался взаперти в бункере, опасаясь за свою жизнь и своих близких", - рассказал Альбарес журналистам после заседания глав МИД альянса в Брюсселе. Его заявление транслировал телеканал 24 Horas.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кулеба назвал "ключевую тему" своего разговора на встрече глав МИД НАТО
Альбарес также сказал, что конфликт на Украине "может быть очень длительным" и будет иметь "долгосрочные последствия". "Даже если удастся закончить конфликт, будут последствия, устранение которых займет время", - отметил министр.
"Исходя из того, что мы видим в течение чуть более недели…, очевидно, что конфликт затягивается… Да, в ближайшие дни мы будем видеть абсолютно ненужные и неоправданные жертвы среди беззащитных людей… Мы в состоянии полномасштабной войны в границах Украины – количество солдат, самолетов, танков, которые используют против мирной страны, которая не представляет собой никакой угрозы для России, для ее территориальной целостности, для ее суверенитета, ее безопасности, не оставляет сомнений: цель - подчинить Украину", - добавил Альбарес.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В НАТО ожидают ухудшения ситуации на Украине и роста числа жертв
 
В миреВ миреВладимир ПутинДмитрий КулебаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала