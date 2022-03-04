https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776439854.html
За сутки в России госпитализировали 9849 заболевших COVID-19
За сутки в России госпитализировали 9849 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2022
За сутки в России госпитализировали 9849 заболевших COVID-19
За сутки в России выявлено 89 174 новых случаев COVID-19, более 9,8 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом за сутки в России, это на 7,3% меньше, чем... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:02
2022-03-04T11:02
2022-03-04T11:02
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_0e74f776693e76854bfa6b8315d330fc.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. За сутки в России выявлено 89 174 новых случаев COVID-19, более 9,8 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом за сутки в России, это на 7,3% меньше, чем накануне, умерли 776 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 9849 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,3%. Выявлено 89 174 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 776 человек", - говорится в сообщении.Снижение числа госпитализаций отмечено в 55 регионах, рост - в 29, ситуация осталась без изменения в одном.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_8bf8fb2f94c4cb43e6aa63ec139cd5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
За сутки в России госпитализировали 9849 заболевших COVID-19
За сутки в России выявили 89 174 новых случая COVID-19, умерли 776 человек