https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776439854.html

За сутки в России госпитализировали 9849 заболевших COVID-19

За сутки в России госпитализировали 9849 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2022

За сутки в России госпитализировали 9849 заболевших COVID-19

За сутки в России выявлено 89 174 новых случаев COVID-19, более 9,8 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом за сутки в России, это на 7,3% меньше, чем... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:02

2022-03-04T11:02

2022-03-04T11:02

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. За сутки в России выявлено 89 174 новых случаев COVID-19, более 9,8 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом за сутки в России, это на 7,3% меньше, чем накануне, умерли 776 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 9849 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,3%. Выявлено 89 174 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 776 человек", - говорится в сообщении.Снижение числа госпитализаций отмечено в 55 регионах, рост - в 29, ситуация осталась без изменения в одном.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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