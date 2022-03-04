Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220304/kaliningrad-1776462368.html
Эксперты рассказали о международных рейсах из Калининграда
Эксперты рассказали о международных рейсах из Калининграда - РИА Новости, 04.03.2022
Эксперты рассказали о международных рейсах из Калининграда
Международные рейсы из Калининграда по-прежнему выполняются, несмотря на закрытие воздушного пространства окружающих область стран, рассказали журналистам в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:44
2022-03-04T16:47
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
калининград
египет
турция
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342737_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_f618d3a5bfdc224fc6a428785b20ef10.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Международные рейсы из Калининграда по-прежнему выполняются, несмотря на закрытие воздушного пространства окружающих область стран, рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Из Калининграда сейчас нет масштабных полетных программ. Anex Tour предлагает путевки из Калининграда в Хургаду. Рейсы выполняет авиакомпания Azur air с частотой один раз в 11 дней. Закрытие воздушного пространства Литвы изменило маршруты перелетов, но не отменило их", — сказали в ассоциации.По данным АТОР, минимальная стоимость турпакетов в Египет из Калининграда – от 142 тысяч рублей в отель четыре звезды на "все включено", и от 146 тысяч рублей в отель пять звезд на "все включено" на 10 ночей на двоих."С 23 апреля начнется полетная программа на рейсах Azur air из Калининграда в Анталью. Планируемая частота – несколько раз в неделю. Другие международные рейсы – в Алма-Ату, Минск – судя по онлайн-табло аэропорта на вечер 3 марта, также выполняются", — добавили в ассоциации.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775977548.html
калининград
египет
турция
минск
алма-ата
хургада
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342737_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_416f31d7921265308b67a93721f59836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, калининград, египет, турция, минск, алма-ата, хургада, анталья (провинция)
15:44 04.03.2022 (обновлено: 16:47 04.03.2022)
 
Эксперты рассказали о международных рейсах из Калининграда

АТОР: международные рейсы из Калининграда выполняются, несмотря на закрытие неба стран ЕС

© РИА Новости / Михаил ГоленковАэропорт "Храброво" в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Международные рейсы из Калининграда по-прежнему выполняются, несмотря на закрытие воздушного пространства окружающих область стран, рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Из Калининграда сейчас нет масштабных полетных программ. Anex Tour предлагает путевки из Калининграда в Хургаду. Рейсы выполняет авиакомпания Azur air с частотой один раз в 11 дней. Закрытие воздушного пространства Литвы изменило маршруты перелетов, но не отменило их", — сказали в ассоциации.
По данным АТОР, минимальная стоимость турпакетов в Египет из Калининграда – от 142 тысяч рублей в отель четыре звезды на "все включено", и от 146 тысяч рублей в отель пять звезд на "все включено" на 10 ночей на двоих.
"С 23 апреля начнется полетная программа на рейсах Azur air из Калининграда в Анталью. Планируемая частота – несколько раз в неделю. Другие международные рейсы – в Алма-Ату, Минск – судя по онлайн-табло аэропорта на вечер 3 марта, также выполняются", — добавили в ассоциации.
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:09Туризм
Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыКалининградЕгипетТурцияМинскАлма-АтаХургадаАнталья (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала