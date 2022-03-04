https://ria.ru/20220304/kaliningrad-1776462368.html
Эксперты рассказали о международных рейсах из Калининграда
Эксперты рассказали о международных рейсах из Калининграда - РИА Новости, 04.03.2022
Эксперты рассказали о международных рейсах из Калининграда
Международные рейсы из Калининграда по-прежнему выполняются, несмотря на закрытие воздушного пространства окружающих область стран, рассказали журналистам в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:44
2022-03-04T15:44
2022-03-04T16:47
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Международные рейсы из Калининграда по-прежнему выполняются, несмотря на закрытие воздушного пространства окружающих область стран, рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Из Калининграда сейчас нет масштабных полетных программ. Anex Tour предлагает путевки из Калининграда в Хургаду. Рейсы выполняет авиакомпания Azur air с частотой один раз в 11 дней. Закрытие воздушного пространства Литвы изменило маршруты перелетов, но не отменило их", — сказали в ассоциации.По данным АТОР, минимальная стоимость турпакетов в Египет из Калининграда – от 142 тысяч рублей в отель четыре звезды на "все включено", и от 146 тысяч рублей в отель пять звезд на "все включено" на 10 ночей на двоих."С 23 апреля начнется полетная программа на рейсах Azur air из Калининграда в Анталью. Планируемая частота – несколько раз в неделю. Другие международные рейсы – в Алма-Ату, Минск – судя по онлайн-табло аэропорта на вечер 3 марта, также выполняются", — добавили в ассоциации.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775977548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, туристы, калининград, египет, турция, минск, алма-ата, хургада, анталья (провинция)
15:44 04.03.2022 (обновлено: 16:47 04.03.2022)
Эксперты рассказали о международных рейсах из Калининграда
АТОР: международные рейсы из Калининграда выполняются, несмотря на закрытие неба стран ЕС
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Международные рейсы из Калининграда по-прежнему выполняются, несмотря на закрытие воздушного пространства окружающих область стран, рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Из Калининграда сейчас нет масштабных полетных программ. Anex Tour предлагает путевки из Калининграда в Хургаду. Рейсы выполняет авиакомпания Azur air с частотой один раз в 11 дней. Закрытие воздушного пространства Литвы изменило маршруты перелетов, но не отменило их", — сказали в ассоциации.
По данным АТОР, минимальная стоимость турпакетов в Египет из Калининграда – от 142 тысяч рублей в отель четыре звезды на "все включено", и от 146 тысяч рублей в отель пять звезд на "все включено" на 10 ночей на двоих.
"С 23 апреля начнется полетная программа на рейсах Azur air из Калининграда в Анталью. Планируемая частота – несколько раз в неделю. Другие международные рейсы – в Алма-Ату, Минск – судя по онлайн-табло аэропорта на вечер 3 марта, также выполняются", — добавили в ассоциации.