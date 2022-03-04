https://ria.ru/20220304/evakuatsiya-1776590878.html

Путин призвал Шольца повлиять на Киев, чтобы эвакуировать иностранцев

Путин призвал Шольца повлиять на Киев, чтобы эвакуировать иностранцев - РИА Новости, 04.03.2022

Путин призвал Шольца повлиять на Киев, чтобы эвакуировать иностранцев

Президент России Владимир Путин призвал канцлера Германии Олафа Шольца оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:09

2022-03-04T19:09

2022-03-04T19:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

олаф шольц

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германия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал канцлера Германии Олафа Шольца оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России призвал Олафа Шольца оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/studenty-1776444370.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, олаф шольц, россия, украина, германия, владимир путин, ситуация в днр и лнр