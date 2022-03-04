https://ria.ru/20220304/evakuatsiya-1776590878.html
Путин призвал Шольца повлиять на Киев, чтобы эвакуировать иностранцев
Путин призвал Шольца повлиять на Киев, чтобы эвакуировать иностранцев - РИА Новости, 04.03.2022
Путин призвал Шольца повлиять на Киев, чтобы эвакуировать иностранцев
Президент России Владимир Путин призвал канцлера Германии Олафа Шольца оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:09
2022-03-04T19:09
2022-03-04T19:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
олаф шольц
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал канцлера Германии Олафа Шольца оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России призвал Олафа Шольца оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, россия, украина, германия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Путин призвал Шольца повлиять на Киев, чтобы эвакуировать иностранцев
Президент Путин призвал Шольца повлиять на Киев, чтобы эвакуировать иностранцев