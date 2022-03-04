https://ria.ru/20220304/epivakkorona-1776475602.html

ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину "ЭпиВакКорона-Н"

ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину "ЭпиВакКорона-Н" - РИА Новости, 04.03.2022

ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину "ЭпиВакКорона-Н"

Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала предельную отпускную цену на вакцину от COVID "ЭпиВакКорона-Н" в 372,21 рубля за одну дозу, сообщает... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:55

2022-03-04T12:55

2022-03-04T12:56

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здоровье - общество

вакцина "эпиваккорона"

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала предельную отпускную цену на вакцину от COVID "ЭпиВакКорона-Н" в 372,21 рубля за одну дозу, сообщает пресс-служба ведомства."Согласованная цена на "ЭпиВакКорона-Н" снижена относительно ранее разработанной этим же центром вакцины "ЭпиВакКорона" и составляет 372,21 рубля за 1 дозу", - говорится сообщении.Там уточняется, что зарегистрированная цена на "ЭпиВакКорона" составляет 421,01 рубля за 1 дозу.Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" разработана ГНЦ "Вектор" и отличается от созданной ранее "ЭпиВакКороны" только особенностями технологического производства.

https://ria.ru/20220211/vaktsina-1772308760.html

https://ria.ru/20220214/vaktsinatsiya-1772676825.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, вакцина "эпиваккорона", государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"