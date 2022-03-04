https://ria.ru/20220304/diplomaty-1776463125.html

Посол в Париже заявил об ухудшении ситуации с безопасностью дипломатов

Посол в Париже заявил об ухудшении ситуации с безопасностью дипломатов - РИА Новости, 04.03.2022

Посол в Париже заявил об ухудшении ситуации с безопасностью дипломатов

Ситуация с безопасностью дипломатов РФ во Франции ухудшилась, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:17

2022-03-04T12:17

2022-03-04T12:17

в мире

франция

париж

посольство рф во франции

алексей мешков

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ситуация с безопасностью дипломатов РФ во Франции ухудшилась, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.По его словам, несмотря на то, что французская полиция взяла ряд российских учреждений под охрану, еще ни один из "нападавших" не был задержан, полиция "чуть-чуть опаздывает"."Разрисовали несколько посольских машин. В общем, с точки зрения безопасности сотрудников, ситуация достаточно напряженная", - сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что русофобские настроения зашкаливают во Франции.

https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html

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париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, париж, посольство рф во франции, алексей мешков, россия