https://ria.ru/20220304/diplomaty-1776463125.html
Посол в Париже заявил об ухудшении ситуации с безопасностью дипломатов
Посол в Париже заявил об ухудшении ситуации с безопасностью дипломатов - РИА Новости, 04.03.2022
Посол в Париже заявил об ухудшении ситуации с безопасностью дипломатов
Ситуация с безопасностью дипломатов РФ во Франции ухудшилась, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:17
2022-03-04T12:17
2022-03-04T12:17
в мире
франция
париж
посольство рф во франции
алексей мешков
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ситуация с безопасностью дипломатов РФ во Франции ухудшилась, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.По его словам, несмотря на то, что французская полиция взяла ряд российских учреждений под охрану, еще ни один из "нападавших" не был задержан, полиция "чуть-чуть опаздывает"."Разрисовали несколько посольских машин. В общем, с точки зрения безопасности сотрудников, ситуация достаточно напряженная", - сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что русофобские настроения зашкаливают во Франции.
https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, посольство рф во франции, алексей мешков, россия
Посол в Париже заявил об ухудшении ситуации с безопасностью дипломатов
Посол в Париже Мешков: ситуация с безопасностью дипломатов из России во Франции ухудшилась