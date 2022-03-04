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Посол в Париже заявил об ухудшении ситуации с безопасностью дипломатов
Посол в Париже заявил об ухудшении ситуации с безопасностью дипломатов - РИА Новости, 04.03.2022
Посол в Париже заявил об ухудшении ситуации с безопасностью дипломатов
Ситуация с безопасностью дипломатов РФ во Франции ухудшилась, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:17
2022-03-04T12:17
в мире
франция
париж
посольство рф во франции
алексей мешков
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ситуация с безопасностью дипломатов РФ во Франции ухудшилась, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.По его словам, несмотря на то, что французская полиция взяла ряд российских учреждений под охрану, еще ни один из "нападавших" не был задержан, полиция "чуть-чуть опаздывает"."Разрисовали несколько посольских машин. В общем, с точки зрения безопасности сотрудников, ситуация достаточно напряженная", - сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что русофобские настроения зашкаливают во Франции.
https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html
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в мире, франция, париж, посольство рф во франции, алексей мешков, россия
12:17 04.03.2022
 
Посол в Париже заявил об ухудшении ситуации с безопасностью дипломатов

Посол в Париже Мешков: ситуация с безопасностью дипломатов из России во Франции ухудшилась

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ситуация с безопасностью дипломатов РФ во Франции ухудшилась, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.
По его словам, несмотря на то, что французская полиция взяла ряд российских учреждений под охрану, еще ни один из "нападавших" не был задержан, полиция "чуть-чуть опаздывает".
"Разрисовали несколько посольских машин. В общем, с точки зрения безопасности сотрудников, ситуация достаточно напряженная", - сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что русофобские настроения зашкаливают во Франции.
Российское судно-сухогруз Baltic Leader, задержанное в ночь на 26 февраля в проливе Ла-Манш, в порту Булонь-сюр-Мер - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:12
Во Франции задержали три российских судна и одну яхту
 
В миреФранцияПарижПосольство РФ во ФранцииАлексей МешковРоссия
 
 
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