https://ria.ru/20220304/denatsifikatsiya-1776418147.html
В Совфеде рассказали о денацификации Украины
В Совфеде рассказали о денацификации Украины - РИА Новости, 04.03.2022
В Совфеде рассказали о денацификации Украины
Денацификация Украины будет долгой и серьезной работой, которую прежде всего должен сделать сам украинский народ, освободившись от нынешнего неонацистского... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:05
2022-03-04T09:05
2022-03-04T11:09
константин долгов
общество
россия
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Денацификация Украины будет долгой и серьезной работой, которую прежде всего должен сделать сам украинский народ, освободившись от нынешнего неонацистского режима, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, в 2011-2017 годах бывший уполномоченным МИД РФ по правам человека."В первую очередь работа предстоит украинскому народу. Ведь очень правильно пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков сказал, что Россия не собирается проводить выборы на Украине после окончания специальной военной операции", - сказал Долгов."Мы не собираемся оккупировать эту страну. Мы не собираемся создавать угрозу ее суверенитету. Мы собираемся создать условия для восстановления суверенитета Украины. Вот в чем задача, в том числе. Мы надеемся, что Украина будет дружественной нам. Но и свободной от идеологии нацизма", - отметил сенатор.По его словам, в истории есть примеры успешной денацификации."Вот, кстати, пример Германии. Немцы, надо прямо сказать, в свое время сами много для этого сделали, в том числе и на законодательном уровне, на уровне системы образования", - добавил Долгов.Денацификация Украины будет "очень серьезной и долгой работой", подчеркнул собеседник агентства."Потому что это не только освобождение от символики или запрет символики, или какой-то там теории, философии, или, скажем, отмена законов, которые напринимали в последние годы. Это все само собой, но чтобы основная масса населения поняла, что Бандера - это нацистский преступник, и иже с ним тоже. Вот когда вот это понимание придет, тогда процесс денацификации будет в основном закончен", - сказал Долгов. "Повторю, что этот темный период в истории Украины, эту страницу трагическую должен перевернуть в первую очередь украинский народ", - добавил сенатор.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Долгов: "Надо чтобы основная масса населения поняла, что Бандера – это нацистский преступник"
"Надо чтобы основная масса населения поняла, что Бандера - это нацистский преступник... Когда это понимание придет, тогда процесс денацификации будет в основном закончен". Сенатор Долгов, в 2011-2017 уполномоченный МИД России по правам человека, рассказал РИА Новости о денацификации и ее успешных примерах.
2022-03-04T09:05
true
PT1M04S
РИА Новости
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константин долгов, общество, россия, украина
09:05 04.03.2022 (обновлено: 11:09 04.03.2022)
В Совфеде рассказали о денацификации Украины
Сенатор Долгов: денацификация Украины будет долгой и серьезной работой
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Денацификация Украины будет долгой и серьезной работой, которую прежде всего должен сделать сам украинский народ, освободившись от нынешнего неонацистского режима, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, в 2011-2017 годах бывший уполномоченным МИД РФ по правам человека.
"В первую очередь работа предстоит украинскому народу. Ведь очень правильно пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков
сказал, что Россия
не собирается проводить выборы на Украине
после окончания специальной военной операции", - сказал Долгов.
"Мы не собираемся оккупировать эту страну. Мы не собираемся создавать угрозу ее суверенитету. Мы собираемся создать условия для восстановления суверенитета Украины. Вот в чем задача, в том числе. Мы надеемся, что Украина будет дружественной нам. Но и свободной от идеологии нацизма", - отметил сенатор.
По его словам, в истории есть примеры успешной денацификации.
"Вот, кстати, пример Германии
. Немцы, надо прямо сказать, в свое время сами много для этого сделали, в том числе и на законодательном уровне, на уровне системы образования", - добавил Долгов.
Денацификация Украины будет "очень серьезной и долгой работой", подчеркнул собеседник агентства.
"Потому что это не только освобождение от символики или запрет символики, или какой-то там теории, философии, или, скажем, отмена законов, которые напринимали в последние годы. Это все само собой, но чтобы основная масса населения поняла, что Бандера - это нацистский преступник, и иже с ним тоже. Вот когда вот это понимание придет, тогда процесс денацификации будет в основном закончен", - сказал Долгов. "Повторю, что этот темный период в истории Украины, эту страницу трагическую должен перевернуть в первую очередь украинский народ", - добавил сенатор.