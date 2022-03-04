https://ria.ru/20220304/concert-1776494655.html

В Москве пройдет весенний концерт, посвященный женщинам-военнослужащим

В Москве пройдет весенний концерт, посвященный женщинам-военнослужащим - РИА Новости, 04.03.2022

В Москве пройдет весенний концерт, посвященный женщинам-военнослужащим

В Музее Победы на Поклонной горе 7 марта состоится большой весенний концерт, посвященный женщинам-военнослужащим, а также матерям, женам и сестрам тех, кто... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:02

2022-03-04T15:02

2022-03-04T15:03

пресс-релизы

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Музее Победы на Поклонной горе 7 марта состоится большой весенний концерт, посвященный женщинам-военнослужащим, а также матерям, женам и сестрам тех, кто проводит специальную операцию в Донецкой и Луганской Народных Республиках."Концерт призван напомнить об объединяющей силе музыки и о том, что мир в согласии, а сила в любви! Все песни, которые прозвучат в этот день, будут посвящены представительницам прекрасного пола, самым родным и любимым, которые верят и ждут", — говорится в пресс-релизе.На сцене выступят Burito, ВладиМир, группа "Непара", группа "Блестящие", Олег Газманов, Родион Газманов, Виктория Дайнеко, группа "Земляне", Григорий Лепс, Александр Маршал, Владимир Пресняков, группа "Русские", Елена Север, Анна Семенович, группа "СПБ!", группа "Фабрика", ЮрКисс, IVAN и другие исполнители.Телеверсию концерта покажут 8 марта в 18:00 в эфире телеканала RU.TV.

https://ria.ru/20220304/mongoliya-1776471373.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

пресс-релизы