https://ria.ru/20220304/biznes-1776440155.html

Белоусов рассказал о значении диалога с иностранным бизнесом

Белоусов рассказал о значении диалога с иностранным бизнесом - РИА Новости, 04.03.2022

Белоусов рассказал о значении диалога с иностранным бизнесом

Правительство России всегда исходило из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения взятых сторонами обязательств,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:03

2022-03-04T11:03

2022-03-04T11:03

экономика

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Правительство России всегда исходило из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения взятых сторонами обязательств, сказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Андрей Белоусов отметил, что правительство России всегда исходило из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения взятых сторонами обязательств. На протяжении многих лет иностранным и совместным предприятиям предоставлялись меры государственной поддержки, рассчитывая на выполнение обязательств по углублению локализации и созданию новых рабочих мест на территории нашей страны", - говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера.

https://ria.ru/20220304/biznes-1776427113.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, андрей белоусов, россия