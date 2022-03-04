https://ria.ru/20220304/biznes-1776440155.html
Белоусов рассказал о значении диалога с иностранным бизнесом
Белоусов рассказал о значении диалога с иностранным бизнесом - РИА Новости, 04.03.2022
Белоусов рассказал о значении диалога с иностранным бизнесом
Правительство России всегда исходило из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения взятых сторонами обязательств,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:03
2022-03-04T11:03
2022-03-04T11:03
экономика
андрей белоусов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838916_0:86:1744:1067_1920x0_80_0_0_5648bf5d9a94bfb9303c38a4c61fdbca.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Правительство России всегда исходило из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения взятых сторонами обязательств, сказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Андрей Белоусов отметил, что правительство России всегда исходило из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения взятых сторонами обязательств. На протяжении многих лет иностранным и совместным предприятиям предоставлялись меры государственной поддержки, рассчитывая на выполнение обязательств по углублению локализации и созданию новых рабочих мест на территории нашей страны", - говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера.
https://ria.ru/20220304/biznes-1776427113.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838916_10:0:1555:1159_1920x0_80_0_0_0f43002207f33a53d798f43a46465f60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей белоусов, россия
Белоусов рассказал о значении диалога с иностранным бизнесом
Вице-премьер Белоусов: власти всегда считали необходимым диалог с зарубежным бизнесом