https://ria.ru/20220304/belorussiya-1776588171.html

США не увидели признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине

США не увидели признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

США не увидели признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине

США не видят признаков того, что Белоруссия участвует или готовится принять участие в операции России по демилитаризации Украины, заявил в пятницу журналистам... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:51

2022-03-04T18:51

2022-03-04T18:57

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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не видят признаков того, что Белоруссия участвует или готовится принять участие в операции России по демилитаризации Украины, заявил в пятницу журналистам представитель Пентагона."Мы по-прежнему не видим каких-либо признав того, что Белоруссия участвует в боестолкновениях или готовится принять участие в них", - сказал американский военный чиновник высокого ранга.

https://ria.ru/20220304/aes-1776583836.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, белоруссия, украина, сша, донбасс