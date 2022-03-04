https://ria.ru/20220304/belorussiya-1776588171.html
США не увидели признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине
США не увидели признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
США не увидели признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине
США не видят признаков того, что Белоруссия участвует или готовится принять участие в операции России по демилитаризации Украины, заявил в пятницу журналистам... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:51
2022-03-04T18:51
2022-03-04T18:57
в мире
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обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не видят признаков того, что Белоруссия участвует или готовится принять участие в операции России по демилитаризации Украины, заявил в пятницу журналистам представитель Пентагона."Мы по-прежнему не видим каких-либо признав того, что Белоруссия участвует в боестолкновениях или готовится принять участие в них", - сказал американский военный чиновник высокого ранга.
https://ria.ru/20220304/aes-1776583836.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, белоруссия, украина, сша, донбасс
18:51 04.03.2022 (обновлено: 18:57 04.03.2022)
США не увидели признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине
Пентагон: США не видят признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине