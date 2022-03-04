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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/belorussiya-1776588171.html
США не увидели признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине
США не увидели признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
США не увидели признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине
США не видят признаков того, что Белоруссия участвует или готовится принять участие в операции России по демилитаризации Украины, заявил в пятницу журналистам... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:51
2022-03-04T18:57
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
россия
белоруссия
украина
сша
донбасс
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не видят признаков того, что Белоруссия участвует или готовится принять участие в операции России по демилитаризации Украины, заявил в пятницу журналистам представитель Пентагона."Мы по-прежнему не видим каких-либо признав того, что Белоруссия участвует в боестолкновениях или готовится принять участие в них", - сказал американский военный чиновник высокого ранга.
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белоруссия
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, белоруссия, украина, сша, донбасс
18:51 04.03.2022 (обновлено: 18:57 04.03.2022)
 
США не увидели признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине

Пентагон: США не видят признаков участия Белоруссии в военной операции на Украине

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не видят признаков того, что Белоруссия участвует или готовится принять участие в операции России по демилитаризации Украины, заявил в пятницу журналистам представитель Пентагона.
"Мы по-прежнему не видим каких-либо признав того, что Белоруссия участвует в боестолкновениях или готовится принять участие в них", - сказал американский военный чиновник высокого ранга.
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 18:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США не зафиксировали радиоактивных утечек на Запорожской АЭС
 
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