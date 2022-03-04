https://ria.ru/20220304/belorussiya-1776480716.html

Лукашенко призвал привести законодательство в соответствие с конституцией

Лукашенко призвал привести законодательство в соответствие с конституцией - РИА Новости, 04.03.2022

Лукашенко призвал привести законодательство в соответствие с конституцией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за два года все белорусское законодательство должно быть приведено в соответствие с новой конституцией. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:18

2022-03-04T13:18

2022-03-04T13:28

в мире

белоруссия

референдум в белоруссии

александр лукашенко

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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за два года все белорусское законодательство должно быть приведено в соответствие с новой конституцией."Ранее принятые акты президента, безусловно, продолжат действовать. Но их нужно пересмотреть - одни оставить, норму других перенести обязательно в законы, от третьих - отказаться. На эту работу конституции отведено два года... За два года мы должны привести все законодательные акты под конституцию", - сказал он в пятницу после подписания решения референдума по поправкам в конституцию.Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений в конституцию страны. За принятие изменений высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума. Все 12 членов ЦИК единогласно на заседании приняли соответствующее постановление, в котором предлагается референдум признать состоявшимся, а решение республиканского референдума – принятым.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220228/kosachev-1775596053.html

https://ria.ru/20220303/referendum-1776232551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, референдум в белоруссии, александр лукашенко