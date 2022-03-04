https://ria.ru/20220304/belorussiya-1776480716.html
Лукашенко призвал привести законодательство в соответствие с конституцией
Лукашенко призвал привести законодательство в соответствие с конституцией - РИА Новости, 04.03.2022
Лукашенко призвал привести законодательство в соответствие с конституцией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за два года все белорусское законодательство должно быть приведено в соответствие с новой конституцией. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:18
2022-03-04T13:18
2022-03-04T13:28
в мире
белоруссия
референдум в белоруссии
александр лукашенко
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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за два года все белорусское законодательство должно быть приведено в соответствие с новой конституцией."Ранее принятые акты президента, безусловно, продолжат действовать. Но их нужно пересмотреть - одни оставить, норму других перенести обязательно в законы, от третьих - отказаться. На эту работу конституции отведено два года... За два года мы должны привести все законодательные акты под конституцию", - сказал он в пятницу после подписания решения референдума по поправкам в конституцию.Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений в конституцию страны. За принятие изменений высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума. Все 12 членов ЦИК единогласно на заседании приняли соответствующее постановление, в котором предлагается референдум признать состоявшимся, а решение республиканского референдума – принятым.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
https://ria.ru/20220228/kosachev-1775596053.html
https://ria.ru/20220303/referendum-1776232551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, референдум в белоруссии, александр лукашенко
13:18 04.03.2022 (обновлено: 13:28 04.03.2022)
Лукашенко призвал привести законодательство в соответствие с конституцией
Лукашенко призвал привести законодательство в соответствие с конституцией за два года
МИНСК, 4 мар - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что за два года все белорусское законодательство должно быть приведено в соответствие с новой конституцией.
"Ранее принятые акты президента, безусловно, продолжат действовать. Но их нужно пересмотреть - одни оставить, норму других перенести обязательно в законы, от третьих - отказаться. На эту работу конституции отведено два года... За два года мы должны привести все законодательные акты под конституцию", - сказал он в пятницу после подписания решения референдума по поправкам в конституцию.
Центризбирком Белоруссии
на заседании в четверг утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений в конституцию страны. За принятие изменений высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума. Все 12 членов ЦИК единогласно на заседании приняли соответствующее постановление, в котором предлагается референдум признать состоявшимся, а решение республиканского референдума – принятым.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.