https://ria.ru/20220304/avtovaz-1776531565.html

Продажи "АвтоВАЗа" в России в феврале упали на 21 процент

Продажи "АвтоВАЗа" в России в феврале упали на 21 процент - РИА Новости, 04.03.2022

Продажи "АвтоВАЗа" в России в феврале упали на 21 процент

"АвтоВАЗ" сократил продажи автомобилей Lada в России в феврале на 21% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 22,4 тысячи машин, следует из данных... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:33

2022-03-04T15:33

2022-03-04T15:33

авто

россия

ижевск

тольятти

renault s.a

автоваз

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" сократил продажи автомобилей Lada в России в феврале на 21% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 22,4 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).За январь-февраль совокупные продажи компании в стране упали на 19%, до 40,4 тысячи машин."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи штук.

https://ria.ru/20220301/avtovaz-1775796322.html

россия

ижевск

тольятти

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

авто, россия, ижевск, тольятти, renault s.a, автоваз