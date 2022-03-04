Продажи "АвтоВАЗа" в России в феврале упали на 21 процент
"АвтоВАЗ" сократил продажи автомобилей Lada в России в феврале на 21 процент
© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" сократил продажи автомобилей Lada в России в феврале на 21% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 22,4 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
За январь-февраль совокупные продажи компании в стране упали на 19%, до 40,4 тысячи машин.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи штук.
1 марта, 12:54"АвтоВАЗ" резко поднял цены на автомобили Lada