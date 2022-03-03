https://ria.ru/20220303/zhirinovskiy-1776192964.html

Источник рассказал о состоянии Жириновского

Источник рассказал о состоянии Жириновского - РИА Новости, 03.03.2022

Источник рассказал о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает проходить лечение в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:37

2022-03-03T10:37

2022-03-03T10:37

политика

владимир жириновский

лдпр

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает проходить лечение в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Он продолжает находиться в лечебном учреждении, проходит лечение", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе партии РИА Новости сообщали, что лидер ЛДПР постепенно идет на поправку.Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии ранее заявляли агентству, что лидер ЛДПР восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.

https://ria.ru/20220224/zhirinovskiy-1774789627.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир жириновский, лдпр