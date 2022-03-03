https://ria.ru/20220303/zhirinovskiy-1776192964.html
Источник рассказал о состоянии Жириновского
Источник рассказал о состоянии Жириновского - РИА Новости, 03.03.2022
Источник рассказал о состоянии Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает проходить лечение в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:37
2022-03-03T10:37
2022-03-03T10:37
политика
владимир жириновский
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750790029_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_204de4bbc68e3be68e90a2c6398c2039.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает проходить лечение в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Он продолжает находиться в лечебном учреждении, проходит лечение", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе партии РИА Новости сообщали, что лидер ЛДПР постепенно идет на поправку.Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии ранее заявляли агентству, что лидер ЛДПР восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
https://ria.ru/20220224/zhirinovskiy-1774789627.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750790029_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e38823337361d65ad96a55facbb14d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир жириновский, лдпр
Источник рассказал о состоянии Жириновского
Лидер ЛДПР Жириновский продолжает проходить лечение в больнице