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Источник рассказал о состоянии Жириновского
Источник рассказал о состоянии Жириновского - РИА Новости, 03.03.2022
Источник рассказал о состоянии Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает проходить лечение в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:37
2022-03-03T10:37
политика
владимир жириновский
лдпр
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает проходить лечение в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Он продолжает находиться в лечебном учреждении, проходит лечение", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе партии РИА Новости сообщали, что лидер ЛДПР постепенно идет на поправку.Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии ранее заявляли агентству, что лидер ЛДПР восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
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политика, владимир жириновский, лдпр
10:37 03.03.2022
 
Источник рассказал о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Жириновский продолжает проходить лечение в больнице

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает проходить лечение в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Он продолжает находиться в лечебном учреждении, проходит лечение", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе партии РИА Новости сообщали, что лидер ЛДПР постепенно идет на поправку.
Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии ранее заявляли агентству, что лидер ЛДПР восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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