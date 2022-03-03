https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776349954.html

В Пентагоне выразили озабоченность безопасностью Зеленского

В Пентагоне выразили озабоченность безопасностью Зеленского - РИА Новости, 03.03.2022

В Пентагоне выразили озабоченность безопасностью Зеленского

США обеспокоены вопросом безопасности Владимира Зеленского и поддерживают с ним контакт по этому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:36

2022-03-03T19:36

2022-03-03T19:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

пентагон

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_db9a780cdafbad0e7d6352f3488ce9ea.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США обеспокоены вопросом безопасности Владимира Зеленского и поддерживают с ним контакт по этому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Очевидно, что мы обеспокоены вопросом безопасности Владимира Зеленского и находимся в контакте с ним по этому вопросу", - сказал в ходе брифинга военный чиновник высокого ранга. По его словам, "важно отметить, что Зеленский по-прежнему остается в Киеве и продолжает руководить действиями вооруженных сил Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776285560.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, пентагон, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр