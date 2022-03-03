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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776349954.html
В Пентагоне выразили озабоченность безопасностью Зеленского
В Пентагоне выразили озабоченность безопасностью Зеленского - РИА Новости, 03.03.2022
В Пентагоне выразили озабоченность безопасностью Зеленского
США обеспокоены вопросом безопасности Владимира Зеленского и поддерживают с ним контакт по этому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:36
2022-03-03T19:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
пентагон
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США обеспокоены вопросом безопасности Владимира Зеленского и поддерживают с ним контакт по этому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Очевидно, что мы обеспокоены вопросом безопасности Владимира Зеленского и находимся в контакте с ним по этому вопросу", - сказал в ходе брифинга военный чиновник высокого ранга. По его словам, "важно отметить, что Зеленский по-прежнему остается в Киеве и продолжает руководить действиями вооруженных сил Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html
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в мире, сша, пентагон, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
19:36 03.03.2022
 
В Пентагоне выразили озабоченность безопасностью Зеленского

Представитель Пентагона: США озабочены безопасностью Зеленского и контактируют с ним

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США обеспокоены вопросом безопасности Владимира Зеленского и поддерживают с ним контакт по этому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Очевидно, что мы обеспокоены вопросом безопасности Владимира Зеленского и находимся в контакте с ним по этому вопросу", - сказал в ходе брифинга военный чиновник высокого ранга. По его словам, "важно отметить, что Зеленский по-прежнему остается в Киеве и продолжает руководить действиями вооруженных сил Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 11:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:44
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАПентагонУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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