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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Националисты на Украине держат в заложниках тысячи студентов, заявил Путин
Националисты на Украине держат в заложниках тысячи студентов, заявил Путин - РИА Новости, 03.03.2022
Националисты на Украине держат в заложниках тысячи студентов, заявил Путин
Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий на Украине, но националисты держат их в заложниках, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:59
2022-03-03T22:00
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий на Украине, но националисты держат их в заложниках, заявил президент России Владимир Путин."Они еще взяли в заложников иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине. Так, более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3 179 граждан Индии, в основном студентов... и большую часть из них продолжают удерживать до сих пор... Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова, двое из них получили ранения. Повторю: сотни иностранцев пытаются покинуть зону боевых действий, но им не дают это сделать. Фактически - держат в заложниках, тянут время или предлагают эвакуироваться через Львов в Польшу, то есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску", - сказал Путин на совещании Совбеза.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Путин об иностранных заложниках в Украине
ПУТИН: НАЦИОНАЛИСТЫ НА УКРАИНЕ БРОСАЮТ ПОД ОГОНЬ ИНОСТРАНЦЕВ, СВОИМИ ЛЮДЬМИ ПРИКРЫВАЮТСЯ КАК ЖИВЫМ ЩИТОМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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владимир путин, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:59 03.03.2022 (обновлено: 22:00 03.03.2022)
 
Националисты на Украине держат в заложниках тысячи студентов, заявил Путин

Президент Путин: националисты на Украине держат в заложниках тысячи студентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий на Украине, но националисты держат их в заложниках, заявил президент России Владимир Путин.
"Они еще взяли в заложников иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине. Так, более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3 179 граждан Индии, в основном студентов... и большую часть из них продолжают удерживать до сих пор... Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова, двое из них получили ранения. Повторю: сотни иностранцев пытаются покинуть зону боевых действий, но им не дают это сделать. Фактически - держат в заложниках, тянут время или предлагают эвакуироваться через Львов в Польшу, то есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску", - сказал Путин на совещании Совбеза.
Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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