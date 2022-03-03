https://ria.ru/20220303/zalozhniki-1776354254.html

Националисты на Украине держат в заложниках тысячи студентов, заявил Путин

Националисты на Украине держат в заложниках тысячи студентов, заявил Путин - РИА Новости, 03.03.2022

Националисты на Украине держат в заложниках тысячи студентов, заявил Путин

Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий на Украине, но националисты держат их в заложниках, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:59

2022-03-03T19:59

2022-03-03T22:00

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776375052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7cea664a1884d72122652c35b191cae.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий на Украине, но националисты держат их в заложниках, заявил президент России Владимир Путин."Они еще взяли в заложников иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине. Так, более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3 179 граждан Индии, в основном студентов... и большую часть из них продолжают удерживать до сих пор... Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова, двое из них получили ранения. Повторю: сотни иностранцев пытаются покинуть зону боевых действий, но им не дают это сделать. Фактически - держат в заложниках, тянут время или предлагают эвакуироваться через Львов в Польшу, то есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску", - сказал Путин на совещании Совбеза.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об иностранных заложниках в Украине ПУТИН: НАЦИОНАЛИСТЫ НА УКРАИНЕ БРОСАЮТ ПОД ОГОНЬ ИНОСТРАНЦЕВ, СВОИМИ ЛЮДЬМИ ПРИКРЫВАЮТСЯ КАК ЖИВЫМ ЩИТОМ 2022-03-03T19:59 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр