https://ria.ru/20220303/zakony-1776328881.html

Вологодский парламент в 2021 году принял ряд социально значимых законов

Вологодский парламент в 2021 году принял ряд социально значимых законов - РИА Новости, 03.03.2022

Вологодский парламент в 2021 году принял ряд социально значимых законов

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в 2021 году приняли ряд социально значимых законов, касающиеся поддержки различных категорий жителей... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:31

2022-03-03T18:31

2022-03-03T18:31

вологодская область

общество

жилье

законодательное собрание вологодской области

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в 2021 году приняли ряд социально значимых законов, касающиеся поддержки различных категорий жителей региона, говорится в сообщении на сайте собрания со ссылкой на председателя парламента области Андрея Луценко.Среди социально значимых законов региона он отметил, что с 1 января 2021 года на 20% возросло вознаграждение приемным родителям, также для таких семей учреждена областная награда. Пособия на детей-сирот были увеличены до прожиточного минимума, увеличен и размер компенсации за наем жилья, для этой категории лиц были смягчены критерии для получения жилищного сертификата.По словам Луценко, депутаты также проголосовали за предоставление квартир для детей-сирот большей площади, что увеличит объем предоставляемого жилья. Согласно еще одному закону, студенты, потерявшие родителей, теперь получают бесплатную помощь юристов.Кроме этого, в ходе в прошлом году депутаты приняли закон о выдаче переселенцам из ветхого и аварийного жилья жилищных сертификатов, а также изменили порядок предоставления выплат на детей от трех до семи лет.

https://ria.ru/20211202/predsedatel-1761856939.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье, законодательное собрание вологодской области, вологодская область, андрей луценко