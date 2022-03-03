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Вологодский парламент в 2021 году принял ряд социально значимых законов
Вологодский парламент в 2021 году принял ряд социально значимых законов - РИА Новости, 03.03.2022
Вологодский парламент в 2021 году принял ряд социально значимых законов
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в 2021 году приняли ряд социально значимых законов, касающиеся поддержки различных категорий жителей... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:31
2022-03-03T18:31
2022-03-03T18:31
вологодская область
общество
жилье
законодательное собрание вологодской области
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в 2021 году приняли ряд социально значимых законов, касающиеся поддержки различных категорий жителей региона, говорится в сообщении на сайте собрания со ссылкой на председателя парламента области Андрея Луценко.Среди социально значимых законов региона он отметил, что с 1 января 2021 года на 20% возросло вознаграждение приемным родителям, также для таких семей учреждена областная награда. Пособия на детей-сирот были увеличены до прожиточного минимума, увеличен и размер компенсации за наем жилья, для этой категории лиц были смягчены критерии для получения жилищного сертификата.По словам Луценко, депутаты также проголосовали за предоставление квартир для детей-сирот большей площади, что увеличит объем предоставляемого жилья. Согласно еще одному закону, студенты, потерявшие родителей, теперь получают бесплатную помощь юристов.Кроме этого, в ходе в прошлом году депутаты приняли закон о выдаче переселенцам из ветхого и аварийного жилья жилищных сертификатов, а также изменили порядок предоставления выплат на детей от трех до семи лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, жилье, законодательное собрание вологодской области, вологодская область, андрей луценко
ВОЛОГДА, 3 мар - РИА Новости.
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в 2021 году приняли ряд социально значимых законов, касающиеся поддержки различных категорий жителей региона, говорится в сообщении на сайте собрания со ссылкой на председателя парламента области Андрея Луценко
.
Среди социально значимых законов региона он отметил, что с 1 января 2021 года на 20% возросло вознаграждение приемным родителям, также для таких семей учреждена областная награда. Пособия на детей-сирот были увеличены до прожиточного минимума, увеличен и размер компенсации за наем жилья, для этой категории лиц были смягчены критерии для получения жилищного сертификата.
По словам Луценко, депутаты также проголосовали за предоставление квартир для детей-сирот большей площади, что увеличит объем предоставляемого жилья. Согласно еще одному закону, студенты, потерявшие родителей, теперь получают бесплатную помощь юристов.
"Поддержку получили и специалисты, переехавшие на село - единовременная выплата молодым педагогам повысилась в пять раз. Медицинские сестры и акушерки стали получать единовременные выплаты. Отдельный блок законов был принят в поддержку медицинских работников. Студенты-фельдшеры получили дополнительные ежемесячные выплаты. Дополнительные выплаты были определены и для молодых врачей скорой помощи", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в ходе в прошлом году депутаты приняли закон о выдаче переселенцам из ветхого и аварийного жилья жилищных сертификатов, а также изменили порядок предоставления выплат на детей от трех до семи лет.