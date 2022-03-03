03:47 03.03.2022 (обновлено: 10:40 03.03.2022)
Законопроект по защите россиян предусматривает кредитные каникулы
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября для защиты россиян
Знак процента. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Внесенный в Государственную думу законопроект о защите граждан России от недружественных действий некоторых стран и международных организаций включает в себя кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года. Текст документа опубликован в думской электронной базе.
"Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа) не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул" <...> до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока правительством Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что этот срок могут продлить решением правительства.
Проект определяет механизмы поддержки сектора экономики, включая упрощающие установленные российскими законами разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России.