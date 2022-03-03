https://ria.ru/20220303/zakonoproekt-1776162734.html

Законопроект по защите россиян предусматривает кредитные каникулы

Законопроект по защите россиян предусматривает кредитные каникулы - РИА Новости, 03.03.2022

Законопроект по защите россиян предусматривает кредитные каникулы

Внесенный в Государственную думу законопроект о защите граждан России от недружественных действий некоторых стран и международных организаций включает в себя... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T03:47

2022-03-03T03:47

2022-03-03T10:40

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россия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Внесенный в Государственную думу законопроект о защите граждан России от недружественных действий некоторых стран и международных организаций включает в себя кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года. Текст документа опубликован в думской электронной базе."Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа) не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул" <...> до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока правительством Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.Уточняется, что этот срок могут продлить решением правительства.Проект определяет механизмы поддержки сектора экономики, включая упрощающие установленные российскими законами разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России.

https://ria.ru/20220303/nalogi-1776161803.html

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Никита Стома

экономика, россия, госдума рф, общество