https://ria.ru/20220303/zakonoproekt-1776160382.html

В Госдуму внесли законопроект о защите россиян от недружественных действий

В Госдуму внесли законопроект о защите россиян от недружественных действий - РИА Новости, 03.03.2022

В Госдуму внесли законопроект о защите россиян от недружественных действий

В Госдуму внесли проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, документ... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T02:22

2022-03-03T02:22

2022-03-03T13:31

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, документ опубликован в думской электронной базе.В частности, предлагаются решения, касающиеся вопросов соцпомощи и обеспечения медикаментами, а также защиты прав россиян, вынужденно прекративших обучение в иностранных учебных заведениях."Законопроект содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты граждан Российской Федерации, связанные с особенностями регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также предусматривает меры, обеспечивающие защиту прав и интересов российских граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденно прекративших его", — добавляется в документе.В частности, согласно документу, кабмин может получить право принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии, превышающего установленный законом "О государственной социальной помощи". Также правительство может получить право в течение календарного года принимать решения о дополнительной индексации пенсий по коэффициенту, определяемому самим кабмином.Проектом также предполагается, что особенности госрегулирования предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, будут устанавливаться правительством в том числе с учетом "изменение курса иностранной валюты".Кроме того, кабмин может получить право принимать решения, которые позволят лицам, имеющим лицензии или иные разрешения с истекшим сроком действия, продолжать деятельность без получения новых и без переоформления лицензий или иных разрешений. Также правительство сможет ввести мораторий на проведение квалификационного экзамена и определять случаи и условия, когда профессиональная деятельность, в отношении которой должно быть получено разрешение, может вестись без него.В случае принятия законопроекта кабмин сможет устанавливать особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, особенности включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов, в отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства.Также правительство, согласно проекту, сможет устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, а также отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.В числе предлагаемых изменений — наделение кабмина правом устанавливать особенности исчисления и установления величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, а также устанавливать особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/kanikuly-1776162985.html

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Никита Стома

в мире, общество, россия, москва, госдума рф