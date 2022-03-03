https://ria.ru/20220303/zaderzhanie-1776383908.html

В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами

В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами - РИА Новости, 04.03.2022

В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами

Самолет с россиянами на борту задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере Канады, сообщил канадский министр транспорта Омар Альхабра. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-03T23:05

2022-03-03T23:05

2022-03-04T11:13

канада

в мире

россия

украина

туризм

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574631558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4b49783780e9836b600eb664d2cba72.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самолет с россиянами на борту задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере Канады, сообщил канадский министр транспорта Омар Альхабра.Ранее Канада сообщила о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов с связи с ситуацией на Украине."Чартерный самолет, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа", - написал министр в Twitter.Телеканал CBC со ссылкой на минтранс сообщает, что на борту самолета находятся два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.Минтранс совместно с пограничной службой ведет проверку возможного нарушения объявленного в воскресенье запрета. До окончания проверки самолету запрещено покидать аэропорт Йеллоунайфа - административного центра Северо-Западных территорий.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776328412.html

канада

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, в мире, россия, украина, туризм, новости - туризм