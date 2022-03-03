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Туризм
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В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами
В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами - РИА Новости, 04.03.2022
В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами
Самолет с россиянами на борту задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере Канады, сообщил канадский министр транспорта Омар Альхабра. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-03T23:05
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самолет с россиянами на борту задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере Канады, сообщил канадский министр транспорта Омар Альхабра.Ранее Канада сообщила о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов с связи с ситуацией на Украине."Чартерный самолет, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа", - написал министр в Twitter.Телеканал CBC со ссылкой на минтранс сообщает, что на борту самолета находятся два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.Минтранс совместно с пограничной службой ведет проверку возможного нарушения объявленного в воскресенье запрета. До окончания проверки самолету запрещено покидать аэропорт Йеллоунайфа - административного центра Северо-Западных территорий.
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канада, в мире, россия, украина, туризм, новости - туризм
23:05 03.03.2022 (обновлено: 11:13 04.03.2022)
 
В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами

Минтранс Канады сообщил о задержании чартерного самолета с россиянами на борту

© Depositphotos / macinlondonКанада
Канада - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Depositphotos / macinlondon
Канада
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самолет с россиянами на борту задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере Канады, сообщил канадский министр транспорта Омар Альхабра.
Ранее Канада сообщила о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов с связи с ситуацией на Украине.
"Чартерный самолет, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа", - написал министр в Twitter.
Телеканал CBC со ссылкой на минтранс сообщает, что на борту самолета находятся два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.
Минтранс совместно с пограничной службой ведет проверку возможного нарушения объявленного в воскресенье запрета. До окончания проверки самолету запрещено покидать аэропорт Йеллоунайфа - административного центра Северо-Западных территорий.
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