https://ria.ru/20220303/voyna-1776215921.html

Запад ставит мир на грань новой глобальной войны, заявили в ЕР

Запад ставит мир на грань новой глобальной войны, заявили в ЕР - РИА Новости, 03.03.2022

Запад ставит мир на грань новой глобальной войны, заявили в ЕР

США, Евросоюз, HATO ставят мир на грань новой глобальной войны, заявляя о намерениях нарастить поставки летальных вооружений на Украину , говорится в обращении... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:07

2022-03-03T12:07

2022-03-03T12:26

в мире

нато

евросоюз

сша

единая россия

дмитрий песков

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США, Евросоюз, HATO ставят мир на грань новой глобальной войны, заявляя о намерениях нарастить поставки летальных вооружений на Украину , говорится в обращении комиссии по международному сотрудничеству "Единой России" к партиям-партнерам с разъяснением ситуации на Украине.Ранее сообщалось, что комиссия по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом партии "Единая Россия" обратилась к партиям-партнерам с разъяснением ситуации на Украине и причинах обострения затяжного кризиса."США, Евросоюз, HATO показывают свое истинное кровожадное лицо: заявляют о намерениях нарастить поставки летальных вооружений на Украину, продолжить направлять туда военных специалистов. Тем самым они ставят мир на грань новой глобальной войны, рискуя судьбой всего человечества ради собственных амбиций по сдерживанию России", - говорится в обращении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775848383.html

https://ria.ru/20220303/eskalatsiya-1776209239.html

сша

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нато, евросоюз, сша, единая россия, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф