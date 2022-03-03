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Sputnik прекращает вещание в четырех странах Евросоюза
Sputnik прекращает вещание в четырех странах Евросоюза - РИА Новости, 03.03.2022
Sputnik прекращает вещание в четырех странах Евросоюза
С третьего марта международное информационное агентство и радио Sputnik прекратило вещание на сайтах, в радиоэфирах и международных социальных сетях в четырех... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:00
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мар, - РИА Новости. С третьего марта международное информационное агентство и радио Sputnik прекратило вещание на сайтах, в радиоэфирах и международных социальных сетях в четырех странах Евросоюза – Испании, Франции, Германии и Греции.В начале марта руководством ЕС было принято решение о запрете трансляции и распространения в Европе контента Sputnik. Все лицензии и договоры европейских организаций на распространение сигнала и контента Sputnik должны быть аннулированы, говорится в решении Евросоюза. Также с начала марта приложения Sputnik стали не доступны для скачивания в App Store вне территории России.В финальном обращении к своей аудитории редакционные команды Sputnik подчеркнули, что такое решение их вынудили сделать европейские власти, которые всеми силами на протяжении многих лет пытались искоренить другую, отличающуюся от их собственной, точку зрения. Редакции Sputnik в Испании, Франции, Германии и Греции также поблагодарили всех журналистов и экспертов, которые работали с ними в течение многих лет.
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sputnik, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, испания, европа, миа "россия сегодня", новости агентства
18:00 03.03.2022
 

Sputnik прекращает вещание в четырех странах Евросоюза

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтенд МИА "Россия сегодня" и радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Стенд МИА Россия сегодня и радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стенд МИА "Россия сегодня" и радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар, - РИА Новости. С третьего марта международное информационное агентство и радио Sputnik прекратило вещание на сайтах, в радиоэфирах и международных социальных сетях в четырех странах Евросоюза – Испании, Франции, Германии и Греции.
В начале марта руководством ЕС было принято решение о запрете трансляции и распространения в Европе контента Sputnik. Все лицензии и договоры европейских организаций на распространение сигнала и контента Sputnik должны быть аннулированы, говорится в решении Евросоюза. Также с начала марта приложения Sputnik стали не доступны для скачивания в App Store вне территории России.
В финальном обращении к своей аудитории редакционные команды Sputnik подчеркнули, что такое решение их вынудили сделать европейские власти, которые всеми силами на протяжении многих лет пытались искоренить другую, отличающуюся от их собственной, точку зрения. Редакции Sputnik в Испании, Франции, Германии и Греции также поблагодарили всех журналистов и экспертов, которые работали с ними в течение многих лет.
"Мы всегда были честны со своей аудиторией, рассказывая и показывая то, о чем не писали наши коллеги. Спасибо вам, нашей аудитории, за то, что для вас свобода слова – не пустой звук, а один из принципов в жизни", - говорится в обращении Sputnik.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 01:34
Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке
 
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