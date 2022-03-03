https://ria.ru/20220303/veschanie-1776324166.html

Sputnik прекращает вещание в четырех странах Евросоюза

Sputnik прекращает вещание в четырех странах Евросоюза - РИА Новости, 03.03.2022

Sputnik прекращает вещание в четырех странах Евросоюза

С третьего марта международное информационное агентство и радио Sputnik прекратило вещание на сайтах, в радиоэфирах и международных социальных сетях в четырех... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:00

2022-03-03T18:00

2022-03-03T18:00

sputnik

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

испания

европа

миа "россия сегодня"

новости агентства

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МОСКВА, 3 мар, - РИА Новости. С третьего марта международное информационное агентство и радио Sputnik прекратило вещание на сайтах, в радиоэфирах и международных социальных сетях в четырех странах Евросоюза – Испании, Франции, Германии и Греции.В начале марта руководством ЕС было принято решение о запрете трансляции и распространения в Европе контента Sputnik. Все лицензии и договоры европейских организаций на распространение сигнала и контента Sputnik должны быть аннулированы, говорится в решении Евросоюза. Также с начала марта приложения Sputnik стали не доступны для скачивания в App Store вне территории России.В финальном обращении к своей аудитории редакционные команды Sputnik подчеркнули, что такое решение их вынудили сделать европейские власти, которые всеми силами на протяжении многих лет пытались искоренить другую, отличающуюся от их собственной, точку зрения. Редакции Sputnik в Испании, Франции, Германии и Греции также поблагодарили всех журналистов и экспертов, которые работали с ними в течение многих лет.

https://ria.ru/20220303/sputnik-1776157793.html

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испания

европа

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

sputnik, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, испания, европа, миа "россия сегодня", новости агентства