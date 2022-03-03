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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776298201.html
В Берлине изучат новые пожелания Киева по поставкам вооружений
В Берлине изучат новые пожелания Киева по поставкам вооружений - РИА Новости, 03.03.2022
В Берлине изучат новые пожелания Киева по поставкам вооружений
Новые пожелания Украины по поставкам вооружений будут изучаться, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:26
2022-03-03T17:28
обострение ситуации в днр и лнр
германия
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Новые пожелания Украины по поставкам вооружений будут изучаться, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Украина ведет войну, и мы приняли решение укрепить самооборону Украины… и (ее) право на самозащиту также военным путем, в рамках которого мы поставляем вооружение. И новые пожелания будут изучены, согласно закону, обработаны в моем министерстве, как и в правительстве. Стороной конфликта мы в этой связи не становимся", - заявил министр.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/berbok-1775606125.html
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германия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
16:26 03.03.2022 (обновлено: 17:28 03.03.2022)
 
В Берлине изучат новые пожелания Киева по поставкам вооружений

Глава Минэкономики ФРГ: новые пожелания Киева по поставкам вооружений будут изучаться

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗимний Берлин
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Зимний Берлин
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Новые пожелания Украины по поставкам вооружений будут изучаться, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
"Украина ведет войну, и мы приняли решение укрепить самооборону Украины… и (ее) право на самозащиту также военным путем, в рамках которого мы поставляем вооружение. И новые пожелания будут изучены, согласно закону, обработаны в моем министерстве, как и в правительстве. Стороной конфликта мы в этой связи не становимся", - заявил министр.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Глава МИД Германии ответила на вопрос о вступлении Украины в ЕС
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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