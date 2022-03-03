https://ria.ru/20220303/ukraina-1776298201.html

В Берлине изучат новые пожелания Киева по поставкам вооружений

В Берлине изучат новые пожелания Киева по поставкам вооружений - РИА Новости, 03.03.2022

В Берлине изучат новые пожелания Киева по поставкам вооружений

Новые пожелания Украины по поставкам вооружений будут изучаться, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:26

2022-03-03T16:26

2022-03-03T17:28

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Новые пожелания Украины по поставкам вооружений будут изучаться, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Украина ведет войну, и мы приняли решение укрепить самооборону Украины… и (ее) право на самозащиту также военным путем, в рамках которого мы поставляем вооружение. И новые пожелания будут изучены, согласно закону, обработаны в моем министерстве, как и в правительстве. Стороной конфликта мы в этой связи не становимся", - заявил министр.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/berbok-1775606125.html

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html

германия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр