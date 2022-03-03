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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776225346.html
Россия не ведет войну с народом Украины, заявили в ЕР
Россия не ведет войну с народом Украины, заявили в ЕР - РИА Новости, 03.03.2022
Россия не ведет войну с народом Украины, заявили в ЕР
Комиссия по международному сотрудничеству партии "Единая Россия" подтвердила в своем обращении к партиям-партнерам, что РФ "не вела, не ведет и не намерена... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:42
2022-03-03T12:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
единая россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Комиссия по международному сотрудничеству партии "Единая Россия" подтвердила в своем обращении к партиям-партнерам, что РФ "не вела, не ведет и не намерена вести войну" с украинским народом, сегодняшние события связаны с "защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники".Ранее комиссия по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом партии "Единая Россия" обратилась к партиям-партнерам с разъяснением ситуации на Украине и причинах обострения затяжного кризиса."Важно со всей определенностью заявить - Российская Федерация не вела, не ведет и не намерена вести войну с украинским народом. В основе нашей политики, как заявил президент России В.В. Путин, "свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей", - говорится в обращении.Согласно представленному заявлению, сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой самой России "от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и народа".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/aid-1776151067.html
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в мире, россия, единая россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:42 03.03.2022
 
Россия не ведет войну с народом Украины, заявили в ЕР

Комиссия "Единой России" заявила, что Россия не ведет и не будет вести войну с украинцами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРазгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в корпусе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в корпусе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в корпусе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Комиссия по международному сотрудничеству партии "Единая Россия" подтвердила в своем обращении к партиям-партнерам, что РФ "не вела, не ведет и не намерена вести войну" с украинским народом, сегодняшние события связаны с "защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники".
Ранее комиссия по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом партии "Единая Россия" обратилась к партиям-партнерам с разъяснением ситуации на Украине и причинах обострения затяжного кризиса.
Херсон - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 23:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах
"Важно со всей определенностью заявить - Российская Федерация не вела, не ведет и не намерена вести войну с украинским народом. В основе нашей политики, как заявил президент России В.В. Путин, "свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей", - говорится в обращении.
Согласно представленному заявлению, сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой самой России "от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и народа".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 13:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинцы стали жертвами пропаганды, заявил Песков
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров: украинцы сами будут решать, как им жить дальше
 
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