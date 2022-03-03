https://ria.ru/20220303/ukraina-1776225346.html

Россия не ведет войну с народом Украины, заявили в ЕР

Россия не ведет войну с народом Украины, заявили в ЕР - РИА Новости, 03.03.2022

Россия не ведет войну с народом Украины, заявили в ЕР

Комиссия по международному сотрудничеству партии "Единая Россия" подтвердила в своем обращении к партиям-партнерам, что РФ "не вела, не ведет и не намерена... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:42

2022-03-03T12:42

2022-03-03T12:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

единая россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Комиссия по международному сотрудничеству партии "Единая Россия" подтвердила в своем обращении к партиям-партнерам, что РФ "не вела, не ведет и не намерена вести войну" с украинским народом, сегодняшние события связаны с "защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники".Ранее комиссия по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом партии "Единая Россия" обратилась к партиям-партнерам с разъяснением ситуации на Украине и причинах обострения затяжного кризиса."Важно со всей определенностью заявить - Российская Федерация не вела, не ведет и не намерена вести войну с украинским народом. В основе нашей политики, как заявил президент России В.В. Путин, "свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей", - говорится в обращении.Согласно представленному заявлению, сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой самой России "от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и народа".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/aid-1776151067.html

https://ria.ru/20220228/propaganda-1775544404.html

https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115824.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, единая россия, украина, ситуация в днр и лнр