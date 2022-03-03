Россия не ведет войну с народом Украины, заявили в ЕР
Комиссия "Единой России" заявила, что Россия не ведет и не будет вести войну с украинцами
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРазгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в корпусе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в корпусе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Комиссия по международному сотрудничеству партии "Единая Россия" подтвердила в своем обращении к партиям-партнерам, что РФ "не вела, не ведет и не намерена вести войну" с украинским народом, сегодняшние события связаны с "защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники".
Ранее комиссия по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом партии "Единая Россия" обратилась к партиям-партнерам с разъяснением ситуации на Украине и причинах обострения затяжного кризиса.
"Важно со всей определенностью заявить - Российская Федерация не вела, не ведет и не намерена вести войну с украинским народом. В основе нашей политики, как заявил президент России В.В. Путин, "свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей", - говорится в обращении.
Согласно представленному заявлению, сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой самой России "от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и народа".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.