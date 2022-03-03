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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776205957.html
МИД: ответственность Запада за события на Украине должна быть коллективной
МИД: ответственность Запада за события на Украине должна быть коллективной - РИА Новости, 03.03.2022
МИД: ответственность Запада за события на Украине должна быть коллективной
Ответственность Запада за события вокруг Украины должна быть коллективной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:29
2022-03-03T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
мария захарова
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ответственность Запада за события вокруг Украины должна быть коллективной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Здесь должна быть максимальная ответственность со стороны коллективного Запада", - сказал он в эфире "РБК".Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не может делать вид, что не причастен к происходящему. Кроме того, по ее словам, накачка Киева вооружениями отражает политику Запада в стиле "все средства хороши".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мария захарова, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
11:29 03.03.2022 (обновлено: 11:50 03.03.2022)
 
МИД: ответственность Запада за события на Украине должна быть коллективной

Рябков: ответственность Запада за события вокруг Украины должна быть коллективной

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ответственность Запада за события вокруг Украины должна быть коллективной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Здесь должна быть максимальная ответственность со стороны коллективного Запада", - сказал он в эфире "РБК".
Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не может делать вид, что не причастен к происходящему. Кроме того, по ее словам, накачка Киева вооружениями отражает политику Запада в стиле "все средства хороши".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаМария ЗахароваВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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