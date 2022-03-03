https://ria.ru/20220303/tserkov-1776297556.html

Власти города в Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ

Власти города в Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ - РИА Новости, 03.03.2022

Власти города в Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ

Власти Городка во Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:24

2022-03-03T16:24

2022-03-03T16:24

религия

львовская область

православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

украинская православная церковь

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Власти Городка во Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви.Как утверждают в УПЦ, в документе о запрете говорится, что священники и прихожане УПЦ "ведут антигосударственную и антиукраинскую деятельность", создают "искусственное противостояние отдельных групп украинского народа" и обвиняются в "расколе украинского общества на религиозной основе".В тексте отмечается, что решение принято после обращения представителей Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) села Речичаны.Накануне на сайте Ивано-Франковской епархии УПЦ сообщалось о захвате "ряда храмов и монастыря" в этой епархии представителями УГКЦ и раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20220225/monastyr-1775155048.html

https://ria.ru/20220224/patriarkh-1774854503.html

львовская область

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

львовская область, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, украинская православная церковь