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Религия
https://ria.ru/20220303/tserkov-1776297556.html
Власти города в Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ
Власти города в Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ - РИА Новости, 03.03.2022
Власти города в Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ
Власти Городка во Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:24
2022-03-03T16:24
религия
львовская область
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
украинская православная церковь
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Власти Городка во Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви.Как утверждают в УПЦ, в документе о запрете говорится, что священники и прихожане УПЦ "ведут антигосударственную и антиукраинскую деятельность", создают "искусственное противостояние отдельных групп украинского народа" и обвиняются в "расколе украинского общества на религиозной основе".В тексте отмечается, что решение принято после обращения представителей Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) села Речичаны.Накануне на сайте Ивано-Франковской епархии УПЦ сообщалось о захвате "ряда храмов и монастыря" в этой епархии представителями УГКЦ и раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20220225/monastyr-1775155048.html
https://ria.ru/20220224/patriarkh-1774854503.html
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львовская область, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, украинская православная церковь
16:24 03.03.2022
 
Власти города в Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ

Власти Городка во Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖенщина в храме во Львове. Архивное фото
Женщина в храме во Львове. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Женщина в храме во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Власти Городка во Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви.
"28 февраля 2022 года глава Городоцкого горсовета Львовской области Украины Владимир Ременяк подписал распоряжение "О запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата", как "представляющей опасность национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Как утверждают в УПЦ, в документе о запрете говорится, что священники и прихожане УПЦ "ведут антигосударственную и антиукраинскую деятельность", создают "искусственное противостояние отдельных групп украинского народа" и обвиняются в "расколе украинского общества на религиозной основе".
В тексте отмечается, что решение принято после обращения представителей Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) села Речичаны.
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Накануне на сайте Ивано-Франковской епархии УПЦ сообщалось о захвате "ряда храмов и монастыря" в этой епархии представителями УГКЦ и раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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РелигияЛьвовская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатУкраинская православная церковь
 
 
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