https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html

Зачем правительство достало из "кубышки" триллион рублей

Зачем правительство достало из "кубышки" триллион рублей - РИА Новости, 03.03.2022

Зачем правительство достало из "кубышки" триллион рублей

Правительство и ЦБ бросили все силы на фондовый рынок. Акции российских компаний рекордно обвалились. Регулятору даже пришлось приостановить торги на Московской РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:00

2022-03-03T08:00

2022-03-03T12:30

михаил мишустин

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

газпром

московская биржа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Правительство и ЦБ бросили все силы на фондовый рынок. Акции российских компаний рекордно обвалились. Регулятору даже пришлось приостановить торги на Московской бирже. В кризис 2008-го стабилизировали ситуацию. Удастся ли сейчас — в материале РИА Новости.Распаковали запасыТриллион рублей — на выкуп ценных бумаг отечественных эмитентов. Деньги выделили из Фонда национального благосостояния (ФНБ).Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Условия операций определит Министерство финансов. Ведомство может привлечь госкорпорацию ВЭБ.РФ, а также "специализированные учреждения"."Это поддержка в целом фондового рынка. Возможно, деньги пойдут на повышение капитализации тех же кредитных организаций", — пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Минфин взвесил ситуацию и определил, что такой суммы достаточно. Если будет мало, добавят", — уточнил он.В первый день военной спецоперации на Украине, 24 февраля, индекс Московской биржи упал почти на 45,5 процента, РТС — на 25,8.Затем — небольшая корректировка. Но после этого США и ЕС наложили санкции на Банк России, заблокировав часть валютных резервов и лишив возможности использовать свои активы для поддержки рубля и смягчения последствий западных рестрикций.Чтобы избежать очередного обвала, торги на Мосбирже отменили. Сделки проводят лишь на валютном и денежном рынках.На 1 февраля в ФНБ было 13,6 триллиона рублей. Ликвидные активы — 8,7 триллиона. Но "валютная кубышка" попала под санкции США, ЕС, Великобритании, Японии. Вашингтон запретил американцам любые операции с ФНБ.Впрочем, еще летом прошлого года российские власти отказались от доллара, свели к минимуму фунты стерлингов. Увеличили долю евро и юаня до 39,7 и 30,4 процента соответственно. На японскую йену приходится 4,7 процента, безналичное золото — 20,2.Во время мирового кризиса в 2008-м ВЭБ.РФ уже получал средства из "кубышки" на поддержку фондового рынка. Тогда 175 миллиардов рублей инвестировали в акции "Газпрома", "Роснефти", ЛУКОЙЛа, Сбербанка и ВТБ. Государство начало выходить из активов спустя два-три года, как только ситуация нормализовалась."Сработали достаточно эффективно, стабилизировали рынок. Думаю, сейчас будет то же самое", — говорит Анатолий Аксаков.Акции каких компаний — частных или государственных — скупят на этот раз, пока непонятно. Как и то, по какому принципу их будут выбирать.Одно ясно: при открытии торгов котировки могут обвалиться еще сильнее. Правительство риски понимает и надеется, что средства ФНБ помогут."У компаний все в порядке с прибылью, отчетностью, резервами. Речь идет скорее о спасении небольших инвестиций. Защита от массовых принудительных закрытий позиций", — говорит Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.Кроме того, возможно превращение ФНБ в структуру наподобие Норвежского нефтяного фонда, продолжает собеседник РИА Новости. В его портфеле — около пяти процентов всех акций мира. Находятся в свободном обращении. Ими управляют лучшие специалисты фондового рынка.С надеждой на ростВ средней и долгосрочной перспективе государство может неплохо заработать на выкупе акций. Котировки двинутся вверх после окончания боевых действий. Эти позиции закроют, и деньги вернутся в ФНБ.Например, ценные бумаги Сбербанка опускались ниже 20 рублей за штуку, потому что депозитарные расписки — в них торгуют на иностранной бирже — теперь нельзя преобразовать в акции из-за обоюдных санкций. Поэтому инвесторы от них активно избавлялись."Ведущие российские "голубые фишки" недооценены в полтора-два раза. Для отечественных инвесторов подешевевший фондовый рынок очень привлекателен. Если есть деньги для рискованных сделок, самое время покупать акции. Только лучше дождаться, когда котировки после открытия стабилизируются", — советует Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Но формировать инвестиционный портфель нужно аккуратно. Помните: любые вложения — всегда риск. Проанализируйте текущие и возможные санкции: как они могут сказаться на бумагах в перспективе, уточняет Николай Переславский.Не попали в черные списки ГМК, "Северсталь", "Алроса". На фоне подорожания сырья прибыль экспортеров будет расти, указывают аналитики. Соответственно, поднимутся котировки."Полиметалл" и "Полюс", добывающие золото, в кризис — главные бенефециары. Драгоценный металл считается сильным защитным активом. Но есть нюанс: на мир надвигается рецессия. Поэтому золото может и не стать "тихой гаванью" для инвесторов на ближайшие год-два. На рынках ожидается серьезная коррекция.Интересным направлением останется продовольствие. "Тут цены снова двинулись вверх. И это не предел: сокращение украинских поставок повысит стоимость продукции агропромышленного комплекса. А вот вложения в нефтегазодобывающий сектор рискованны. Лучше в металлические счета и физическое золото — хороший способ для сохранения накоплений на долгосрочный период. На пять, десять, пятнадцать лет", — объясняет Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".Между тем выкуп акций — не единственная мера правительства по стабилизации фондового рынка. Например, зарубежным инвесторам запретили избавляться от бумаг российских компаний и тем самым негативно влиять на котировки. "В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением", — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.Необходимо "дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения". Ранее Центральный банк лишил брокеров, работающих на отечественном фондовом рынке, возможности продавать ценные бумаги от имени нерезидентов.Правительство и ЦБ надеются повторить успех четырнадцатилетней давности, справиться с кризисом. И это вполне возможно, считают аналитики. Однако в данный момент уровень геополитической напряженности такой, что недооцененные акции вряд ли быстро вернутся к прежним котировкам.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

михаил мишустин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), газпром, московская биржа, санкции в отношении россии