В Польше призвали отказаться от товаров из России
Директор UOKiK Хшосный призвал отказаться от товаров из России и Белоруссии
ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Директор Управления по защите потребителей и конкуренции Польши (UOKiK) Томаш Хшосный призвал польских предпринимателей и потребителей отказаться от товаров из России и Белоруссии.
"Потребители, покупайте сознательно: обратите внимание на штрих-коды: 460-469 (сделано в Российской Федерации), 481 (сделано в Беларуси)", - говорится в заявлении Хшосного, опубликованном в четверг на сайте регулятора.
Он добавил, что США, ЕС и отдельные государства вводят санкции в отношении РФ. "Польские предприниматели и потребители могут поддержать эти действия и нанести удар по экономическим интересам России и Белоруссии", - написал Хшосный.
"Мы призываем к акциям непокупки товаров и услуг от компаний из России и Белоруссии. Мы ценим торговые сети, выводящие такие продукты из своего предложения", - заявил директор UOKiK.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.