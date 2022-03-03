https://ria.ru/20220303/tovary-1776207967.html

В Польше призвали отказаться от товаров из России

В Польше призвали отказаться от товаров из России - РИА Новости, 03.03.2022

В Польше призвали отказаться от товаров из России

Директор Управления по защите потребителей и конкуренции Польши (UOKiK) Томаш Хшосный призвал польских предпринимателей и потребителей отказаться от товаров из... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:38

2022-03-03T11:38

2022-03-03T11:38

дмитрий песков

сша

владимир путин

белоруссия

россия

втб

сбербанк россии

евросоюз

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ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Директор Управления по защите потребителей и конкуренции Польши (UOKiK) Томаш Хшосный призвал польских предпринимателей и потребителей отказаться от товаров из России и Белоруссии."Потребители, покупайте сознательно: обратите внимание на штрих-коды: 460-469 (сделано в Российской Федерации), 481 (сделано в Беларуси)", - говорится в заявлении Хшосного, опубликованном в четверг на сайте регулятора.Он добавил, что США, ЕС и отдельные государства вводят санкции в отношении РФ. "Польские предприниматели и потребители могут поддержать эти действия и нанести удар по экономическим интересам России и Белоруссии", - написал Хшосный."Мы призываем к акциям непокупки товаров и услуг от компаний из России и Белоруссии. Мы ценим торговые сети, выводящие такие продукты из своего предложения", - заявил директор UOKiK.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220301/nedvizhimost-1775942205.html

https://ria.ru/20220302/ugol-1776007451.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий песков, сша, владимир путин, белоруссия, россия, втб, сбербанк россии, евросоюз, в мире, польша