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Россия полностью обеспечена запасами топлива, заявили в Минэнерго
Россия полностью обеспечена запасами топлива, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 03.03.2022
Россия полностью обеспечена запасами топлива, заявили в Минэнерго
Минэнерго России заявило, что страна полностью обеспечена необходимыми запасами топлива. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:00
2022-03-03T13:00
бензин
топливо
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минэнерго России заявило, что страна полностью обеспечена необходимыми запасами топлива."Нефтеперерабатывающая отрасль производит продукцию в больших объемах, чем требуется внутреннему рынку", – говорится в сообщении министерства на портале Объясняем.рф.Запасы бензина в России в начале 2021 года были на минимальных значениях за шесть лет - 1,2 миллиона тонн. После вмешательства регуляторов они стали расти. Уже в середине февраля 2022 года остатки достигали максимума с июля-августа 2019 года - 1,9 миллиона тонн.По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго), на последний день февраля запасы бензина в России составили 1,96 миллиона тонн, а дизельного топлива - 3,27 миллиона тонн.Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом - например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.
https://ria.ru/20220303/neft-1776180598.html
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бензин, топливо, экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
13:00 03.03.2022
 
Россия полностью обеспечена запасами топлива, заявили в Минэнерго

Минэнерго заявило, что России полностью обеспечена необходимыми запасами топлива

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа АЗС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минэнерго России заявило, что страна полностью обеспечена необходимыми запасами топлива.
"Нефтеперерабатывающая отрасль производит продукцию в больших объемах, чем требуется внутреннему рынку", – говорится в сообщении министерства на портале Объясняем.рф.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:37
В США призвали прекратить импорт нефти из России
Запасы бензина в России в начале 2021 года были на минимальных значениях за шесть лет - 1,2 миллиона тонн. После вмешательства регуляторов они стали расти. Уже в середине февраля 2022 года остатки достигали максимума с июля-августа 2019 года - 1,9 миллиона тонн.
По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго), на последний день февраля запасы бензина в России составили 1,96 миллиона тонн, а дизельного топлива - 3,27 миллиона тонн.
Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом - например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.
Американский нефтяник - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 08:00
План не сработал: США не смогли обвалить цены на нефть
 
БензинТопливоЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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