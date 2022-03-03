https://ria.ru/20220303/toplivo-1776232115.html
Россия полностью обеспечена запасами топлива, заявили в Минэнерго
Россия полностью обеспечена запасами топлива, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 03.03.2022
Россия полностью обеспечена запасами топлива, заявили в Минэнерго
Минэнерго России заявило, что страна полностью обеспечена необходимыми запасами топлива. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:00
2022-03-03T13:00
2022-03-03T13:00
бензин
топливо
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минэнерго России заявило, что страна полностью обеспечена необходимыми запасами топлива."Нефтеперерабатывающая отрасль производит продукцию в больших объемах, чем требуется внутреннему рынку", – говорится в сообщении министерства на портале Объясняем.рф.Запасы бензина в России в начале 2021 года были на минимальных значениях за шесть лет - 1,2 миллиона тонн. После вмешательства регуляторов они стали расти. Уже в середине февраля 2022 года остатки достигали максимума с июля-августа 2019 года - 1,9 миллиона тонн.По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго), на последний день февраля запасы бензина в России составили 1,96 миллиона тонн, а дизельного топлива - 3,27 миллиона тонн.Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом - например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.
https://ria.ru/20220303/neft-1776180598.html
https://ria.ru/20220221/neft-1773661744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бензин, топливо, экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия полностью обеспечена запасами топлива, заявили в Минэнерго
Минэнерго заявило, что России полностью обеспечена необходимыми запасами топлива