10:27 03.03.2022 (обновлено: 11:40 04.03.2022)
Круглый стол о политике США на Ближнем Востоке
9 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: " Ближневосточный фактор в отношениях Россия – США: от доктрины Эйзенхауэра – Даллеса до наших дней".
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Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследования Института востоковедения РАН Игорь МАТВЕЕВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО;
- старший научный сотрудник Группы изучения общих проблем региона Лаборатории "Центр ближневосточных исследований" ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай СУРКОВ.
9 марта 1957 года, 65 лет назад, президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал внешнеполитическую программу, предусматривающую оказание экономической и военной помощи любой из ближневосточных стран, обратившихся к США и считающих, что их независимость находится под угрозой. Документ вошел в историю по имени авторов – доктрина Эйзенхауэра – Даллеса и был направлен на закрепление лидирующих позиций США на Ближнем и Среднем Востоке после Суэцкого кризиса 1956 года.
Прекращение действия доктрины не означало отказа США от восприятия региона как сферы своего влияния. Поиск предлога для "защиты" или интервенции - излюбленная манера Белого дома, которая активно практикуется все эти годы и распространяется на весь мир.
Как менялась политика США на Ближнем и Среднем Востоке за прошедшие годы? Какие инструменты использует Белый дом для продвижения своих целей в мире? Какую позицию в условиях актуального геополитического противостояния России и США займут страны Ближнего и Среднего Востока? Как пересекаются интересы России и США в регионе? Как поведут себя в отношениях с Россией союзные Вашингтону арабские монархии Персидского залива?
Трансляция будет доступна на сайте
Более подробную информацию об изменениях и дополнениях Вы можете найти на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru
Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследования Института востоковедения РАН Игорь МАТВЕЕВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО;
- старший научный сотрудник Группы изучения общих проблем региона Лаборатории "Центр ближневосточных исследований" ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай СУРКОВ.
9 марта 1957 года, 65 лет назад, президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал внешнеполитическую программу, предусматривающую оказание экономической и военной помощи любой из ближневосточных стран, обратившихся к США и считающих, что их независимость находится под угрозой. Документ вошел в историю по имени авторов – доктрина Эйзенхауэра – Даллеса и был направлен на закрепление лидирующих позиций США на Ближнем и Среднем Востоке после Суэцкого кризиса 1956 года.
Прекращение действия доктрины не означало отказа США от восприятия региона как сферы своего влияния. Поиск предлога для "защиты" или интервенции - излюбленная манера Белого дома, которая активно практикуется все эти годы и распространяется на весь мир.
Как менялась политика США на Ближнем и Среднем Востоке за прошедшие годы? Какие инструменты использует Белый дом для продвижения своих целей в мире? Какую позицию в условиях актуального геополитического противостояния России и США займут страны Ближнего и Среднего Востока? Как пересекаются интересы России и США в регионе? Как поведут себя в отношениях с Россией союзные Вашингтону арабские монархии Персидского залива?
Трансляция будет доступна на сайте
Более подробную информацию об изменениях и дополнениях Вы можете найти на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru
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Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4
Международный мультимедийный пресс-центр, Стеклянный зал
Для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня" отправьте заявку на accreditation@ria.ru