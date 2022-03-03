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Круглый стол о политике США на Ближнем Востоке
Круглый стол о политике США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2022
Круглый стол о политике США на Ближнем Востоке
9 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: " Ближневосточный фактор в отношениях Россия – США: от доктрины Эйзенхауэра – Даллеса до наших дней".
2022-03-03T10:27
2022-03-04T11:40
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследования Института востоковедения РАН Игорь МАТВЕЕВ;- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО;- старший научный сотрудник Группы изучения общих проблем региона Лаборатории "Центр ближневосточных исследований" ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай СУРКОВ.9 марта 1957 года, 65 лет назад, президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал внешнеполитическую программу, предусматривающую оказание экономической и военной помощи любой из ближневосточных стран, обратившихся к США и считающих, что их независимость находится под угрозой. Документ вошел в историю по имени авторов – доктрина Эйзенхауэра – Даллеса и был направлен на закрепление лидирующих позиций США на Ближнем и Среднем Востоке после Суэцкого кризиса 1956 года.Прекращение действия доктрины не означало отказа США от восприятия региона как сферы своего влияния. Поиск предлога для "защиты" или интервенции - излюбленная манера Белого дома, которая активно практикуется все эти годы и распространяется на весь мир.Как менялась политика США на Ближнем и Среднем Востоке за прошедшие годы? Какие инструменты использует Белый дом для продвижения своих целей в мире? Какую позицию в условиях актуального геополитического противостояния России и США займут страны Ближнего и Среднего Востока? Как пересекаются интересы России и США в регионе? Как поведут себя в отношениях с Россией союзные Вашингтону арабские монархии Персидского залива?Трансляция будет доступна на сайтеБолее подробную информацию об изменениях и дополнениях Вы можете найти на сайте пресс-центра: http://pressmia.ruАккредитация на мероприятия по e-mail: accreditation@ria.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4Международный мультимедийный пресс-центр, Стеклянный залДля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня" отправьте заявку на accreditation@ria.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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анонсы
10:27 03.03.2022 (обновлено: 11:40 04.03.2022)
 

Круглый стол о политике США на Ближнем Востоке

Читать ria.ru в
9 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: " Ближневосточный фактор в отношениях Россия – США: от доктрины Эйзенхауэра – Даллеса до наших дней".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследования Института востоковедения РАН Игорь МАТВЕЕВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО;
- старший научный сотрудник Группы изучения общих проблем региона Лаборатории "Центр ближневосточных исследований" ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай СУРКОВ.

9 марта 1957 года, 65 лет назад, президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал внешнеполитическую программу, предусматривающую оказание экономической и военной помощи любой из ближневосточных стран, обратившихся к США и считающих, что их независимость находится под угрозой. Документ вошел в историю по имени авторов – доктрина Эйзенхауэра – Даллеса и был направлен на закрепление лидирующих позиций США на Ближнем и Среднем Востоке после Суэцкого кризиса 1956 года.
Прекращение действия доктрины не означало отказа США от восприятия региона как сферы своего влияния. Поиск предлога для "защиты" или интервенции - излюбленная манера Белого дома, которая активно практикуется все эти годы и распространяется на весь мир.
Как менялась политика США на Ближнем и Среднем Востоке за прошедшие годы? Какие инструменты использует Белый дом для продвижения своих целей в мире? Какую позицию в условиях актуального геополитического противостояния России и США займут страны Ближнего и Среднего Востока? Как пересекаются интересы России и США в регионе? Как поведут себя в отношениях с Россией союзные Вашингтону арабские монархии Персидского залива?

Трансляция будет доступна на сайте

Более подробную информацию об изменениях и дополнениях Вы можете найти на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru
Аккредитация на мероприятия по e-mail: accreditation@ria.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4
Международный мультимедийный пресс-центр, Стеклянный зал
Для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня" отправьте заявку на accreditation@ria.ru
 
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