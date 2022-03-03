https://ria.ru/20220303/ssha-1776213774.html

СМИ: США пытаются воспользоваться ситуацией на Украине и расколоть Россию

СМИ: США пытаются воспользоваться ситуацией на Украине и расколоть Россию - РИА Новости, 03.03.2022

СМИ: США пытаются воспользоваться ситуацией на Украине и расколоть Россию

Правительство США пытается воспользоваться ситуацией на Украине и создать раскол в российском обществе, при этом американцы не преследуют цель отстранить... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:58

2022-03-03T11:58

2022-03-03T11:58

обострение ситуации в днр и лнр

василий небензя

джо байден

мария захарова

сша

киев

оон

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Правительство США пытается воспользоваться ситуацией на Украине и создать раскол в российском обществе, при этом американцы не преследуют цель отстранить президента РФ Владимира Путина от власти, пишет американская газета Politico.Как пишет издание в статье под название "США подталкивают россиян бросить вызов Путину", американцы стремятся воспользоваться растущими разногласиями в российском обществе.При этом чиновники из администрации президента США Джо Байдена заявляют, что их цель состоит не в том, чтобы отстранить Путина от власти, а в том, чтобы "лишить его возможности игнорировать общественные настроения" и продолжать операцию на Украине. Как отмечается, главный принцип американских властей - это "предоставить российским гражданам факты и контекст", которые, как утверждает издание, нельзя найти на контролируемых Москвой ресурсах.По данным издания, стратегия США часто бывает грубой и опирается на тактику информационной войны. В частности, речь идет об обращениях Байдена напрямую к российскому народу или новом появившимся несколько дней назад русскоязычном аккаунте американского госдепа в Telegram. Однако, по словам бывших сотрудников разведки, американцы, вероятно, используют и некоторые "скрытые элементы", такие как активизация американской разведки по вербовке информаторов в российской политической сфере. При этом, как отмечается, еще до начала операции РФ по демилитаризации Украины команда Байдена предприняла попытки использовать информацию против Путина."Администрация Байдена действует по нескольким направлениям и часто очень открыто, чтобы использовать трещины в российском обществе. Его работа дополняется и даже затмевается собственной тактикой информационной войны Украины, которая варьируется от вирусных видеороликов до обращений к родителям российских солдат", - пишет Politico.На прямой вопрос о том, пытается ли администрация президента США сменить власть в РФ, неназванный высокопоставленный чиновник ответил: "Нет".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Как позже заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не может делать вид, что не причастен к происходящему. Кроме того, по ее словам, накачка Киева вооружениями отражает политику Запада в стиле "все средства хороши".Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции на Украине, эта информация будет проанализирована.А по заявлению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Запад раздувает пузырь дезинформации вокруг российской спецоперации.По данным МИД РФ, за антироссийскими фейками по поводу операции на Украине стоят спецслужбы НАТО.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/nagnetanie-1774618724.html

https://ria.ru/20220222/ispolzovanie-1774220832.html

https://ria.ru/20220225/boliviya-1774930973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

василий небензя, джо байден, мария захарова, сша, киев, оон, вооруженные силы рф, нато, в мире, россия, украина