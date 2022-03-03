https://ria.ru/20220303/sputniki-1776237550.html
Рогозин пообещал выполнить все ближайшие планы по созданию спутников
Рогозин пообещал выполнить все ближайшие планы по созданию спутников - РИА Новости, 03.03.2022
Рогозин пообещал выполнить все ближайшие планы по созданию спутников
Все ближайшие планы "Роскосмоса" по созданию спутников будут выполнены, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:14
2022-03-03T13:14
2022-03-03T13:58
космос - риа наука
роскосмос
россия
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Все ближайшие планы "Роскосмоса" по созданию спутников будут выполнены, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Я провел переговоры с руководителями наших компаний, которые создают космические аппараты - они все исходят из того, что все наши ближайшие планы будут реализованы с учетом наличия электронно-компонентной базы национального производства", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Также Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.
https://ria.ru/20211031/roskosmos-1757089788.html
https://ria.ru/20220303/oneweb-1776162571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, россия, дмитрий рогозин
13:14 03.03.2022 (обновлено: 13:58 03.03.2022)
Рогозин пообещал выполнить все ближайшие планы по созданию спутников
Глава "Роскосмоса" Рогозин: все ближайшие планы по созданию спутников будут выполнены
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Все ближайшие планы "Роскосмоса" по созданию спутников будут выполнены, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Я провел переговоры с руководителями наших компаний, которые создают космические аппараты - они все исходят из того, что все наши ближайшие планы будут реализованы с учетом наличия электронно-компонентной базы национального производства", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Также Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.