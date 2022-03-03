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Рябков уверен, что цели спецоперации будут решены в полном объеме

Рябков уверен, что цели спецоперации будут решены в полном объеме - РИА Новости, 03.03.2022

Рябков уверен, что цели спецоперации будут решены в полном объеме

Нет сомнений в том, что цели военной операции РФ на Украине будут в полном объеме достигнуты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:18

2022-03-03T11:18

2022-03-03T11:51

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нет сомнений в том, что цели военной операции РФ на Украине будут в полном объеме достигнуты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."У меня нет сомнений, что задачи, стоящие перед специальной операцией, будут в полном объеме решены", - сказал он в эфире "РБК".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сергей рябков, украина, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф