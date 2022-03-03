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https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776321700.html
В МИД назвали санкции Запада в гуманитарной сфере неприемлемыми
В МИД назвали санкции Запада в гуманитарной сфере неприемлемыми - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД назвали санкции Запада в гуманитарной сфере неприемлемыми
Санкции западных стран против России, затрагивающие гуманитарную сферу, в том числе спортсменов и артистов, неприемлемы, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:53
2022-03-03T18:09
москва
россия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Санкции западных стран против России, затрагивающие гуманитарную сферу, в том числе спортсменов и артистов, неприемлемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Распространение западным миром незаконных рестрикций на международную гуманитарную сферу выходит не только за рамки международного права, но и прямо нацелены на дискриминацию простых людей, права которых поборники демократии так активно отстаивают на всех многосторонних площадках. Совершенно неприемлемыми являются санкции, которые затрагивают право на свободу передвижения, свободу на выражение мнения, доступ к достижениям культуры, информации и ограничивающие развитие культурно-спортивного сотрудничества и контакты между людьми", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что в рамках этой дискриминационной антироссийской кампании отменяются выступления за рубежом деятелей культуры, искусства, отчисляются студенты из западных вузов, отстраняются спортсмены от участия в соревнованиях.
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москва, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:53 03.03.2022 (обновлено: 18:09 03.03.2022)
 
В МИД назвали санкции Запада в гуманитарной сфере неприемлемыми

Захарова назвала санкции Запада, затрагивающие гуманитарную сферу неприемлемыми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Санкции западных стран против России, затрагивающие гуманитарную сферу, в том числе спортсменов и артистов, неприемлемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Распространение западным миром незаконных рестрикций на международную гуманитарную сферу выходит не только за рамки международного права, но и прямо нацелены на дискриминацию простых людей, права которых поборники демократии так активно отстаивают на всех многосторонних площадках. Совершенно неприемлемыми являются санкции, которые затрагивают право на свободу передвижения, свободу на выражение мнения, доступ к достижениям культуры, информации и ограничивающие развитие культурно-спортивного сотрудничества и контакты между людьми", - сказала Захарова на брифинге.
Евро - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Она подчеркнула, что в рамках этой дискриминационной антироссийской кампании отменяются выступления за рубежом деятелей культуры, искусства, отчисляются студенты из западных вузов, отстраняются спортсмены от участия в соревнованиях.
 
МоскваРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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