https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776192752.html

В МИД допустили возвращение ситуации с санкциями в нормальное русло

В МИД допустили возвращение ситуации с санкциями в нормальное русло - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД допустили возвращение ситуации с санкциями в нормальное русло

Трудно прогнозировать, носят ли санкции Запада краткосрочный характер или это часть долгосрочной стратегии, но хочется надеяться, что это эмоциональная реакция... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:36

2022-03-03T10:36

2022-03-03T11:55

санкции в отношении россии

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Трудно прогнозировать, носят ли санкции Запада краткосрочный характер или это часть долгосрочной стратегии, но хочется надеяться, что это эмоциональная реакция и все ещё может вернуться в нормальное русло, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Наши заклятые друзья, наши западные партнёры в силу сложившейся ситуации начали тотальную борьбу против России, не стесняясь декларировать, что будет финансовая, экономическая война на ослабление, на удушение России, на исчерпание ее экономических потенциалов, превращение России в страну-изгоя, на тотальную изоляцию России. Насколько это краткосрочный момент или это часть долгосрочной стратегии, нам пока судить трудно", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме. "Хотелось бы надеяться на то, что это в большей степени эмоциональная реакция... Все может вернуться в нормальное русло", - добавил Панкин.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776076769.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин