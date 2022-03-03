10:36 03.03.2022 (обновлено: 11:55 03.03.2022)
В МИД допустили возвращение ситуации с санкциями в нормальное русло
МИД: трудно судить, как долго продержатся санкционные меры Запада против России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Трудно прогнозировать, носят ли санкции Запада краткосрочный характер или это часть долгосрочной стратегии, но хочется надеяться, что это эмоциональная реакция и все ещё может вернуться в нормальное русло, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Наши заклятые друзья, наши западные партнёры в силу сложившейся ситуации начали тотальную борьбу против России, не стесняясь декларировать, что будет финансовая, экономическая война на ослабление, на удушение России, на исчерпание ее экономических потенциалов, превращение России в страну-изгоя, на тотальную изоляцию России. Насколько это краткосрочный момент или это часть долгосрочной стратегии, нам пока судить трудно", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме. "Хотелось бы надеяться на то, что это в большей степени эмоциональная реакция... Все может вернуться в нормальное русло", - добавил Панкин.
3 марта, 08:00Запад мечтает о "втором Афганистане" для России
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.