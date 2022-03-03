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https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776192752.html
В МИД допустили возвращение ситуации с санкциями в нормальное русло
В МИД допустили возвращение ситуации с санкциями в нормальное русло - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД допустили возвращение ситуации с санкциями в нормальное русло
Трудно прогнозировать, носят ли санкции Запада краткосрочный характер или это часть долгосрочной стратегии, но хочется надеяться, что это эмоциональная реакция... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:36
2022-03-03T11:55
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Трудно прогнозировать, носят ли санкции Запада краткосрочный характер или это часть долгосрочной стратегии, но хочется надеяться, что это эмоциональная реакция и все ещё может вернуться в нормальное русло, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Наши заклятые друзья, наши западные партнёры в силу сложившейся ситуации начали тотальную борьбу против России, не стесняясь декларировать, что будет финансовая, экономическая война на ослабление, на удушение России, на исчерпание ее экономических потенциалов, превращение России в страну-изгоя, на тотальную изоляцию России. Насколько это краткосрочный момент или это часть долгосрочной стратегии, нам пока судить трудно", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме. "Хотелось бы надеяться на то, что это в большей степени эмоциональная реакция... Все может вернуться в нормальное русло", - добавил Панкин.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html
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санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин
10:36 03.03.2022 (обновлено: 11:55 03.03.2022)
 
В МИД допустили возвращение ситуации с санкциями в нормальное русло

МИД: трудно судить, как долго продержатся санкционные меры Запада против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Трудно прогнозировать, носят ли санкции Запада краткосрочный характер или это часть долгосрочной стратегии, но хочется надеяться, что это эмоциональная реакция и все ещё может вернуться в нормальное русло, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Наши заклятые друзья, наши западные партнёры в силу сложившейся ситуации начали тотальную борьбу против России, не стесняясь декларировать, что будет финансовая, экономическая война на ослабление, на удушение России, на исчерпание ее экономических потенциалов, превращение России в страну-изгоя, на тотальную изоляцию России. Насколько это краткосрочный момент или это часть долгосрочной стратегии, нам пока судить трудно", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме. "Хотелось бы надеяться на то, что это в большей степени эмоциональная реакция... Все может вернуться в нормальное русло", - добавил Панкин.
Трейдеры в зале Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
Запад мечтает о "втором Афганистане" для России
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Панкин
 
 
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