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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220303/samoizolyatsiya-1776231755.html
Верховный суд утвердил обязательную самоизоляцию для вернувшихся в Россию
Верховный суд утвердил обязательную самоизоляцию для вернувшихся в Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Верховный суд утвердил обязательную самоизоляцию для вернувшихся в Россию
Верховный суд РФ отказался отменять обязанность россиян после возвращения из-за границы сдать тест на коронавирус и сидеть в самоизоляции до получения... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:59
2022-03-03T13:18
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
верховный суд рф
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменять обязанность россиян после возвращения из-за границы сдать тест на коронавирус и сидеть в самоизоляции до получения результата, сообщили РИА Новости в суде.В суд с иском обратился москвич, который живет за границей, но часто приезжает в Россию на несколько дней. По закону, он обязан сделать ПЦР и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства. Постановление Роспотребнадзора делает исключение для привитых или переболевших.Истец считает, что это постановление принято с превышением полномочий, нарушает права граждан на беспрепятственное возвращение в РФ и на отказ от медицинского вмешательства. Он настаивал, что эти нормы не позволяют ему отказаться от лишних "медицинских манипуляций" и ухудшают его положение по сравнению с соотечественниками, сделавшими прививку.Суд отклонил иск в ноябре прошлого года, но истец подал апелляционную жалобу. Против нее возражал Роспотребнадзор, указывая, что такие меры направлены на охрану жизни и здоровья большого числа людей и сдерживание пандемии.ВС РФ в итоге отклонил жалобу.
https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776174689.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), верховный суд рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
12:59 03.03.2022 (обновлено: 13:18 03.03.2022)
 
Верховный суд утвердил обязательную самоизоляцию для вернувшихся в Россию

Верховный суд России утвердил обязательную самоизоляцию при возвращении из-за границы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменять обязанность россиян после возвращения из-за границы сдать тест на коронавирус и сидеть в самоизоляции до получения результата, сообщили РИА Новости в суде.
В суд с иском обратился москвич, который живет за границей, но часто приезжает в Россию на несколько дней. По закону, он обязан сделать ПЦР и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства. Постановление Роспотребнадзора делает исключение для привитых или переболевших.
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Истец считает, что это постановление принято с превышением полномочий, нарушает права граждан на беспрепятственное возвращение в РФ и на отказ от медицинского вмешательства. Он настаивал, что эти нормы не позволяют ему отказаться от лишних "медицинских манипуляций" и ухудшают его положение по сравнению с соотечественниками, сделавшими прививку.
Суд отклонил иск в ноябре прошлого года, но истец подал апелляционную жалобу. Против нее возражал Роспотребнадзор, указывая, что такие меры направлены на охрану жизни и здоровья большого числа людей и сдерживание пандемии.
ВС РФ в итоге отклонил жалобу.
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