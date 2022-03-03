https://ria.ru/20220303/rossiya-1776235453.html

Россия не собирается сидеть под лавкой, заявил Лавров

Россия не собирается сидеть под лавкой, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Россия не собирается сидеть под лавкой, заявил Лавров

Россия не будет "сидеть под лавкой" и не будет заключать никаких договоренностей "под диктатом", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:09

2022-03-03T13:09

2022-03-03T13:57

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не будет "сидеть под лавкой" и не будет заключать никаких договоренностей "под диктатом", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если рассчитывают, что сейчас после того что происходит, мир будет другим и Россия будет сидеть под лавкой и подчинится диктату - это расчеты с негодными средствами. Надо помнить нашу историю: мы никогда под диктатом никаких договоренностей не заключали", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

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Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика