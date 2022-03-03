https://ria.ru/20220303/qr-kod-1776303565.html
В Подмосковье отменят QR-коды
В Подмосковье отменят QR-коды - РИА Новости, 03.03.2022
В Подмосковье отменят QR-коды
В Московской области с 4 марта отменяются QR-коды на посещение мероприятий и культурных мест, в том числе и общепита, говорится в постановлении губернатора,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:45
2022-03-03T16:45
2022-03-03T17:36
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Московской области с 4 марта отменяются QR-коды на посещение мероприятий и культурных мест, в том числе и общепита, говорится в постановлении губернатора, опубликованном 3 марта.Согласно документу, отменяются QR-коды на посещения культурных мероприятий, общепита и культурно-развлекательных учреждений. Изменения вступают в силу с 4 марта, сказано в постановлении губернатора.Также в регионе остаётся ряд требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: соблюдение социальной дистанции, масочный режим и недопуск в помещения людей без индивидуальных средств защиты. Эти пункты вступают в силу с 5 марта.Отмечается, что ограничения для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями носят теперь рекомендательный характер.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
qr-код, омикрон-штамм коронавируса, общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, россия
16:45 03.03.2022 (обновлено: 17:36 03.03.2022)
В Подмосковье отменят QR-коды
В Подмосковье с 4 марта отменяются QR-коды для посещения мероприятий
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Московской области с 4 марта отменяются QR-коды на посещение мероприятий и культурных мест, в том числе и общепита, говорится в постановлении губернатора, опубликованном 3 марта.
Согласно документу, отменяются QR-коды на посещения культурных мероприятий, общепита и культурно-развлекательных учреждений. Изменения вступают в силу с 4 марта, сказано в постановлении губернатора.
Также в регионе остаётся ряд требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: соблюдение социальной дистанции, масочный режим и недопуск в помещения людей без индивидуальных средств защиты. Эти пункты вступают в силу с 5 марта.
Отмечается, что ограничения для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями носят теперь рекомендательный характер.