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В Подмосковье отменят QR-коды
В Подмосковье отменят QR-коды - РИА Новости, 03.03.2022
В Подмосковье отменят QR-коды
В Московской области с 4 марта отменяются QR-коды на посещение мероприятий и культурных мест, в том числе и общепита, говорится в постановлении губернатора,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:45
2022-03-03T17:36
qr-код
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общество
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Московской области с 4 марта отменяются QR-коды на посещение мероприятий и культурных мест, в том числе и общепита, говорится в постановлении губернатора, опубликованном 3 марта.Согласно документу, отменяются QR-коды на посещения культурных мероприятий, общепита и культурно-развлекательных учреждений. Изменения вступают в силу с 4 марта, сказано в постановлении губернатора.Также в регионе остаётся ряд требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: соблюдение социальной дистанции, масочный режим и недопуск в помещения людей без индивидуальных средств защиты. Эти пункты вступают в силу с 5 марта.Отмечается, что ограничения для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями носят теперь рекомендательный характер.
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16:45 03.03.2022 (обновлено: 17:36 03.03.2022)
 
В Подмосковье отменят QR-коды

В Подмосковье с 4 марта отменяются QR-коды для посещения мероприятий

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19
Сотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Московской области с 4 марта отменяются QR-коды на посещение мероприятий и культурных мест, в том числе и общепита, говорится в постановлении губернатора, опубликованном 3 марта.
Согласно документу, отменяются QR-коды на посещения культурных мероприятий, общепита и культурно-развлекательных учреждений. Изменения вступают в силу с 4 марта, сказано в постановлении губернатора.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
Также в регионе остаётся ряд требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: соблюдение социальной дистанции, масочный режим и недопуск в помещения людей без индивидуальных средств защиты. Эти пункты вступают в силу с 5 марта.
Отмечается, что ограничения для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями носят теперь рекомендательный характер.
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