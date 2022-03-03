https://ria.ru/20220303/qr-kod-1776303565.html

В Подмосковье отменят QR-коды

В Подмосковье отменят QR-коды - РИА Новости, 03.03.2022

В Подмосковье отменят QR-коды

В Московской области с 4 марта отменяются QR-коды на посещение мероприятий и культурных мест, в том числе и общепита, говорится в постановлении губернатора,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:45

2022-03-03T16:45

2022-03-03T17:36

qr-код

омикрон-штамм коронавируса

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Московской области с 4 марта отменяются QR-коды на посещение мероприятий и культурных мест, в том числе и общепита, говорится в постановлении губернатора, опубликованном 3 марта.Согласно документу, отменяются QR-коды на посещения культурных мероприятий, общепита и культурно-развлекательных учреждений. Изменения вступают в силу с 4 марта, сказано в постановлении губернатора.Также в регионе остаётся ряд требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: соблюдение социальной дистанции, масочный режим и недопуск в помещения людей без индивидуальных средств защиты. Эти пункты вступают в силу с 5 марта.Отмечается, что ограничения для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями носят теперь рекомендательный характер.

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

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Владимир Лаврентьев

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