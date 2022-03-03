https://ria.ru/20220303/qr-kod-1776270484.html

В Липецкой области отменили QR-коды

В Липецкой области отменили QR-коды - РИА Новости, 03.03.2022

В Липецкой области отменили QR-коды

QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19 отменяются в Липецкой области, постановление об этом уже подписано и в ближайшее... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:51

2022-03-03T14:51

2022-03-03T14:51

липецкая область

коронавирус covid-19

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19 отменяются в Липецкой области, постановление об этом уже подписано и в ближайшее время будет опубликовано на портале правовой информации области, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.По его словам, теперь для посещения торговых, спортивных и культурных центров, библиотек, ресторанов и кафе, салонов красоты, массовых мероприятий, а также для заселения в гостиницы не нужно предъявлять QR-код.Глава региона уточнил, что на протяжении недели число новых заражений в области не превысило 825 человек в сутки, показатель смертности колеблется в пределах 10, число госпитализированных снизилось и составляет 111 человек в сутки. Для дальнейшей стабилизации ситуации в регионе сохраняется масочный режим.Артамонов напомнил, что система QR-кодов была введена в Липецкой области 25 октября 2021 года в рамках ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19 и снижение уровня заболеваемости в регионе. По его словам, нововведение оправдало себя уже в первые две недели - число желающих вакцинироваться выросло в 3-4 раза - до 12 тысяч человек ежедневно, темпы ежедневного прироста заболевших снизились, в том числе среди лиц 50 лет и старше на 14,6%.

https://ria.ru/20211209/qr-kod-1762929655.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коронавирус covid-19, липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов