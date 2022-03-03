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Липецкая область
https://ria.ru/20220303/qr-kod-1776270484.html
В Липецкой области отменили QR-коды
В Липецкой области отменили QR-коды - РИА Новости, 03.03.2022
В Липецкой области отменили QR-коды
QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19 отменяются в Липецкой области, постановление об этом уже подписано и в ближайшее... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:51
2022-03-03T14:51
липецкая область
коронавирус covid-19
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19 отменяются в Липецкой области, постановление об этом уже подписано и в ближайшее время будет опубликовано на портале правовой информации области, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.По его словам, теперь для посещения торговых, спортивных и культурных центров, библиотек, ресторанов и кафе, салонов красоты, массовых мероприятий, а также для заселения в гостиницы не нужно предъявлять QR-код.Глава региона уточнил, что на протяжении недели число новых заражений в области не превысило 825 человек в сутки, показатель смертности колеблется в пределах 10, число госпитализированных снизилось и составляет 111 человек в сутки. Для дальнейшей стабилизации ситуации в регионе сохраняется масочный режим.Артамонов напомнил, что система QR-кодов была введена в Липецкой области 25 октября 2021 года в рамках ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19 и снижение уровня заболеваемости в регионе. По его словам, нововведение оправдало себя уже в первые две недели - число желающих вакцинироваться выросло в 3-4 раза - до 12 тысяч человек ежедневно, темпы ежедневного прироста заболевших снизились, в том числе среди лиц 50 лет и старше на 14,6%.
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коронавирус covid-19, липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов
14:51 03.03.2022
 

В Липецкой области отменили QR-коды

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19 отменяются в Липецкой области, постановление об этом уже подписано и в ближайшее время будет опубликовано на портале правовой информации области, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.
По его словам, теперь для посещения торговых, спортивных и культурных центров, библиотек, ресторанов и кафе, салонов красоты, массовых мероприятий, а также для заселения в гостиницы не нужно предъявлять QR-код.
"Число граждан заболевших коронавирусом в области постепенно стабилизируется, количество летальных исходов тоже, поэтому мы не видим необходимости сохранять данные ограничительные меры, хотя продолжаем контролировать ситуацию", - сказал Артамонов.
Глава региона уточнил, что на протяжении недели число новых заражений в области не превысило 825 человек в сутки, показатель смертности колеблется в пределах 10, число госпитализированных снизилось и составляет 111 человек в сутки. Для дальнейшей стабилизации ситуации в регионе сохраняется масочный режим.
Артамонов напомнил, что система QR-кодов была введена в Липецкой области 25 октября 2021 года в рамках ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19 и снижение уровня заболеваемости в регионе. По его словам, нововведение оправдало себя уже в первые две недели - число желающих вакцинироваться выросло в 3-4 раза - до 12 тысяч человек ежедневно, темпы ежедневного прироста заболевших снизились, в том числе среди лиц 50 лет и старше на 14,6%.
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Липецкая областьКоронавирус COVID-19Липецкая областьЗдоровье - ОбществоИгорь Артамонов
 
 
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