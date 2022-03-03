https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776329536.html

Эксперты рассказали о новых правилах въезда в Египет

Эксперты рассказали о новых правилах въезда в Египет - РИА Новости, 03.03.2022

Эксперты рассказали о новых правилах въезда в Египет

В Египте анонсировали введение новой электронной формы регистрации прибывающих пассажиров с получением QR-кодов, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:40

2022-03-03T19:40

2022-03-03T19:40

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туризм

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Египте анонсировали введение новой электронной формы регистрации прибывающих пассажиров с получением QR-кодов, сообщает АТОР.На портале visitegypt.gov.eg не менее чем за два дня до начала поездки можно пройти электронную регистрацию, заполнив декларацию о состоянии здоровья и указав сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус.Затем органы санитарного карантина Египта рассмотрят заявку, и после ее одобрения система сгенерирует QR-код. Его нужно сохранить на мобильном телефоне или распечатать и показать в аэропорту вылета и прилета. Считается, что цифровая регистрация ускорит процедуру санитарного контроля прибывающих — не придется предъявлять сертификаты о прививке и справки о тестировании на COVID-19.Туроператоры подчеркивают, что заполнение такой формы не обязательно. Отдыхающие по-прежнему могут вместо нее показать бумажную анкету о состоянии здоровья, заполнив ее в самолете или в аэропорту по прилете.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

египет

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, туристы, пассажиры