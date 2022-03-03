Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776329536.html
Эксперты рассказали о новых правилах въезда в Египет
Эксперты рассказали о новых правилах въезда в Египет - РИА Новости, 03.03.2022
Эксперты рассказали о новых правилах въезда в Египет
В Египте анонсировали введение новой электронной формы регистрации прибывающих пассажиров с получением QR-кодов, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:40
2022-03-03T19:40
туризм
туризм
новости - туризм
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
туристы
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754630391_0:141:2801:1716_1920x0_80_0_0_c012924047f6e79abc8251a7654829e5.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Египте анонсировали введение новой электронной формы регистрации прибывающих пассажиров с получением QR-кодов, сообщает АТОР.На портале visitegypt.gov.eg не менее чем за два дня до начала поездки можно пройти электронную регистрацию, заполнив декларацию о состоянии здоровья и указав сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус.Затем органы санитарного карантина Египта рассмотрят заявку, и после ее одобрения система сгенерирует QR-код. Его нужно сохранить на мобильном телефоне или распечатать и показать в аэропорту вылета и прилета. Считается, что цифровая регистрация ускорит процедуру санитарного контроля прибывающих — не придется предъявлять сертификаты о прививке и справки о тестировании на COVID-19.Туроператоры подчеркивают, что заполнение такой формы не обязательно. Отдыхающие по-прежнему могут вместо нее показать бумажную анкету о состоянии здоровья, заполнив ее в самолете или в аэропорту по прилете.
https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754630391_163:0:2636:1855_1920x0_80_0_0_56ced71c1ab40ea80c96f30e19c3ff27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, туристы, пассажиры
19:40 03.03.2022
 
Эксперты рассказали о новых правилах въезда в Египет

АТОР: прибывающие в Египет туристы смогут подтвердить ковидный статус с помощью QR-кода

© Depositphotos / Olga355Район бухты Шаркс бей
Район бухты Шаркс бей - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Depositphotos / Olga355
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Египте анонсировали введение новой электронной формы регистрации прибывающих пассажиров с получением QR-кодов, сообщает АТОР.
На портале visitegypt.gov.eg не менее чем за два дня до начала поездки можно пройти электронную регистрацию, заполнив декларацию о состоянии здоровья и указав сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус.
Затем органы санитарного карантина Египта рассмотрят заявку, и после ее одобрения система сгенерирует QR-код. Его нужно сохранить на мобильном телефоне или распечатать и показать в аэропорту вылета и прилета.
Считается, что цифровая регистрация ускорит процедуру санитарного контроля прибывающих — не придется предъявлять сертификаты о прививке и справки о тестировании на COVID-19.
Туроператоры подчеркивают, что заполнение такой формы не обязательно. Отдыхающие по-прежнему могут вместо нее показать бумажную анкету о состоянии здоровья, заполнив ее в самолете или в аэропорту по прилете.
Туристы загорают на пляже в Хургаде - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 08:00Туризм
Жемчужина Красного моря. Путеводитель по Хургаде — 2022
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипетАссоциация туроператоров России (АТОР)Коронавирус COVID-19туристыпассажиры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала