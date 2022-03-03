https://ria.ru/20220303/proisshestvie-1776172199.html

В Новосибирске пожилая женщина погибла из-за упавшего на нее кресла

В Новосибирске пожилая женщина погибла из-за упавшего на нее кресла - РИА Новости, 03.03.2022

В Новосибирске пожилая женщина погибла из-за упавшего на нее кресла

Женщина 1941 года рождения в Новосибирске скончалась от упавшего с седьмого этажа кресла – старую мебель через окно выбрасывали квартиросъемщики, сообщает СУСК... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:34

2022-03-03T08:34

2022-03-03T14:10

происшествия

россия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Женщина 1941 года рождения в Новосибирске скончалась от упавшего с седьмого этажа кресла – старую мебель через окно выбрасывали квартиросъемщики, сообщает СУСК по Новосибирской области и главк МВД.Около 6.00 (2.00 мск) местного времени в четверг в полицию поступило сообщение об обнаружении тела пожилой женщины у подъезда дома в Железнодорожном районе Новосибирска. Полицейские в ходе поквартирного обхода установили предполагаемых виновников произошедшего – жильцов съемной квартиры на седьмом этаже."Мужчина 2002 года рождения и женщина 1998 года рождения сбрасывали старую мебель через окно седьмого этажа. Одно из кресел упало на голову пожилой женщине, которая вышла в это время на улицу с собакой. В результате полученных травм потерпевшая 1941 года рождения скончалась на месте", - говорится в сообщении следственного управления СК.Квартиросъемщиков доставили в полицию. Следователи СК возбудили в их отношении уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/krysha-1774078759.html

россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)