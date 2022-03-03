Томские компании поставили холдингам продукции на 110 миллиардов рублей
Томские компании поставили российским холдингам продукции на 110 миллиардов рублей
ТОМСК, 3 мар – РИА Новости. Компании Томской области за последние десять лет поставили крупнейшим российским вертикально-интегрированным холдингам продукции на 110 миллиардов рублей, сообщил в четверг журналистам замгубернатора региона по промышленной политике Игорь Шатурный.
"По инициативе губернатора Сергея Жвачкина Томская область в числе первых в России начала программу импортозамещения. Вертикально интегрированные холдинги "Газпром", "Газпром нефть", "Интер РАО", "Россети", "СИБУР Холдинг", "ТВЭЛ", "Роснефть", "Алмаз-Антей", с которыми глава региона подписал дорожные карты, — одни из ведущих заказчиков для наших компаний", - сказал вице-губернатор.
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Он уточнил, что работа по дорожным картам стартовала в 2012 году, и тогда объемы поставок томской промышленной продукции только для "Газпрома" составляли 300 миллионов рублей. С 2013 года на объекты крупнейших российских компаний поставлено продукции на общую сумму более 110 миллиардов рублей. В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме были актуализированы три дорожные карты - с "Газпромом", "Газпром нефтью" и "СИБУРом".
"Сотрудничество с российскими холдингами помогает нашим промышленникам успешно пережить пандемию. Благодаря модернизации производства и сотрудничеству с научно-образовательным комплексом продукция томских предприятий конкурентоспособна и соответствует стандартам качества вертикально интегрированных компаний. Мы будем и дальше выстраивать сотрудничество с крупными холдингами и планируем достичь договоренностей по подписанию дорожных карт и с другими крупными компаниями", - отметил Шатурный.
В 2021 году в поставках импортозамещающей продукции участвовали около 30 томских предприятий, в том числе Томский электромеханический завод, "Микран", "Манотомь", "Томский кабельный завод", "Томская электронная компания", "Элком+", "Сибкабель", "НИИПП", "Новохим", "Физтех", "Инком" "СИАМ" и "Ойлтим".
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