https://ria.ru/20220303/produktsiya-1776265567.html

Томские компании поставили холдингам продукции на 110 миллиардов рублей

Томские компании поставили холдингам продукции на 110 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.03.2022

Томские компании поставили холдингам продукции на 110 миллиардов рублей

Компании Томской области за последние десять лет поставили крупнейшим российским вертикально-интегрированным холдингам продукции на 110 миллиардов рублей,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:36

2022-03-03T14:36

2022-03-03T14:36

экономика

россия

томская область

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роснефть

россети

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ТОМСК, 3 мар – РИА Новости. Компании Томской области за последние десять лет поставили крупнейшим российским вертикально-интегрированным холдингам продукции на 110 миллиардов рублей, сообщил в четверг журналистам замгубернатора региона по промышленной политике Игорь Шатурный."По инициативе губернатора Сергея Жвачкина Томская область в числе первых в России начала программу импортозамещения. Вертикально интегрированные холдинги "Газпром", "Газпром нефть", "Интер РАО", "Россети", "СИБУР Холдинг", "ТВЭЛ", "Роснефть", "Алмаз-Антей", с которыми глава региона подписал дорожные карты, — одни из ведущих заказчиков для наших компаний", - сказал вице-губернатор.Он уточнил, что работа по дорожным картам стартовала в 2012 году, и тогда объемы поставок томской промышленной продукции только для "Газпрома" составляли 300 миллионов рублей. С 2013 года на объекты крупнейших российских компаний поставлено продукции на общую сумму более 110 миллиардов рублей. В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме были актуализированы три дорожные карты - с "Газпромом", "Газпром нефтью" и "СИБУРом"."Сотрудничество с российскими холдингами помогает нашим промышленникам успешно пережить пандемию. Благодаря модернизации производства и сотрудничеству с научно-образовательным комплексом продукция томских предприятий конкурентоспособна и соответствует стандартам качества вертикально интегрированных компаний. Мы будем и дальше выстраивать сотрудничество с крупными холдингами и планируем достичь договоренностей по подписанию дорожных карт и с другими крупными компаниями", - отметил Шатурный.В 2021 году в поставках импортозамещающей продукции участвовали около 30 томских предприятий, в том числе Томский электромеханический завод, "Микран", "Манотомь", "Томский кабельный завод", "Томская электронная компания", "Элком+", "Сибкабель", "НИИПП", "Новохим", "Физтех", "Инком" "СИАМ" и "Ойлтим".

https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html

https://ria.ru/20220215/produktsiya-1772871109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, томская область, инком, роснефть, россети