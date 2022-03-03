https://ria.ru/20220303/posolstvo-1776329279.html
Аргентина эвакуирует посольство в Киеве
Аргентина эвакуирует посольство в Киеве - РИА Новости, 03.03.2022
Аргентина эвакуирует посольство в Киеве
Аргентина эвакуирует свое посольство в Киеве, сообщил телеканал TN со ссылкой на главу МИД страны Сантьяго Кафьеро. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:20
2022-03-03T18:20
2022-03-03T18:20
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар - РИА Новости. Аргентина эвакуирует свое посольство в Киеве, сообщил телеканал TN со ссылкой на главу МИД страны Сантьяго Кафьеро."Я дал распоряжение эвакуировать посольство. Рано утром мы занимались перевозкой посла, ее дочери и консула, это последняя часть дипломатов, что работала там", - приводит слова министра телеканал.СМИ добавляет, что посольство будет закрыто.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/serbiya-1776299240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аргентина, украина, киев
Аргентина эвакуирует посольство в Киеве
Глава МИД Аргентины Кафьеро объявил об эвакуации посольства страны в Киеве