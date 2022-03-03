https://ria.ru/20220303/peregovory-1776338636.html

Если Украина хочет договариваться, то Россия к этому готова, заявили в МИД

Если Украина хочет договариваться, то Россия к этому готова, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022

Если Украина хочет договариваться, то Россия к этому готова, заявили в МИД

Если у Украины есть желание договариваться с Россией, то Москва к этому готова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:51

2022-03-03T18:51

2022-03-03T18:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

мария захарова

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Если у Украины есть желание договариваться с Россией, то Москва к этому готова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на вопрос, в чем Россия видит ключ к разрешению кризиса с Украиной, Захарова отметила, что "в наличии желания".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, мария захарова, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр