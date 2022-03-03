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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776338636.html
Если Украина хочет договариваться, то Россия к этому готова, заявили в МИД
Если Украина хочет договариваться, то Россия к этому готова, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022
Если Украина хочет договариваться, то Россия к этому готова, заявили в МИД
Если у Украины есть желание договариваться с Россией, то Москва к этому готова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:51
2022-03-03T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мария захарова
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Если у Украины есть желание договариваться с Россией, то Москва к этому готова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на вопрос, в чем Россия видит ключ к разрешению кризиса с Украиной, Захарова отметила, что "в наличии желания".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
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в мире, россия, украина, мария захарова, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:51 03.03.2022
 
Если Украина хочет договариваться, то Россия к этому готова, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: если Украина хочет договариваться, то Россия к этому готова

© БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
© БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Если у Украины есть желание договариваться с Россией, то Москва к этому готова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если говорить о переговорах, то должно быть желание у стороны хотя бы в них участвовать, потому что вы видите, насколько они непоследовательны в своих заявлениях - то они хотят участвовать, то они не хотят участвовать, то им сложно доехать, то они потерялись в пути, то они устали. Мы же понимаем, что речь идет о заматывании переговорного процесса. Поэтому если у них будет желание разговаривать и договариваться, мы к этому готовы с самого начала", - сказала Захарова на брифинге.
Отвечая на вопрос, в чем Россия видит ключ к разрешению кризиса с Украиной, Захарова отметила, что "в наличии желания".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМария ЗахароваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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