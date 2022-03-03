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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776235548.html
Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров
Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что США влияют на Украину по затягиванию переговоров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:09
2022-03-03T13:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что США влияют на Украину по затягиванию переговоров."Мы готовы к переговорам. Когда президент (Владимир) Зеленский попросил о переговорах, президент (Владимир) Путин тут же согласился и направил делегацию. Потом президент Зеленский передумал. Наверное, ему американцы сказали, чтобы он не торопился. Потом они все-таки сказали - нет, мы приедем", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире
13:09 03.03.2022 (обновлено: 13:20 03.03.2022)
 
Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров

Глава МИД Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что США влияют на Украину по затягиванию переговоров.
"Мы готовы к переговорам. Когда президент (Владимир) Зеленский попросил о переговорах, президент (Владимир) Путин тут же согласился и направил делегацию. Потом президент Зеленский передумал. Наверное, ему американцы сказали, чтобы он не торопился. Потом они все-таки сказали - нет, мы приедем", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Помощник президента России Владимир Мединский в Беловежской пуще - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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