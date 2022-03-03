https://ria.ru/20220303/peregovory-1776235548.html
Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров
Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что США влияют на Украину по затягиванию переговоров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:09
2022-03-03T13:09
2022-03-03T13:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что США влияют на Украину по затягиванию переговоров."Мы готовы к переговорам. Когда президент (Владимир) Зеленский попросил о переговорах, президент (Владимир) Путин тут же согласился и направил делегацию. Потом президент Зеленский передумал. Наверное, ему американцы сказали, чтобы он не торопился. Потом они все-таки сказали - нет, мы приедем", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
13:09 03.03.2022 (обновлено: 13:20 03.03.2022)
Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров
Глава МИД Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров