https://ria.ru/20220303/peregovory-1776235548.html

Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров

Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров не исключил, что США влияют на Украину и затягивание переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что США влияют на Украину по затягиванию переговоров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:09

2022-03-03T13:09

2022-03-03T13:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что США влияют на Украину по затягиванию переговоров."Мы готовы к переговорам. Когда президент (Владимир) Зеленский попросил о переговорах, президент (Владимир) Путин тут же согласился и направил делегацию. Потом президент Зеленский передумал. Наверное, ему американцы сказали, чтобы он не торопился. Потом они все-таки сказали - нет, мы приедем", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776230841.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире