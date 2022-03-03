Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776231503.html
В Кремле заявили о затягивании украинской делегацией переговоров
В Кремле заявили о затягивании украинской делегацией переговоров - РИА Новости, 03.03.2022
В Кремле заявили о затягивании украинской делегацией переговоров
У Кремля есть основания полагать, что украинская делегация затягивает переговоры, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:59
2022-03-03T13:06
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
украина
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776000000_230:188:2741:1601_1920x0_80_0_0_ef89d052b8564b5324e8edc29f8b6cb2.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. У Кремля есть основания полагать, что украинская делегация затягивает переговоры, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас есть основания так полагать", - ответил он на вопрос журналистов о намеренном затягивании переговоров с украинской стороны.Песков сообщил, что у Кремля есть предположения, но они не будут озвучены."Здесь, безусловно, предположения есть, мы не хотели бы о них говорить. Очевидным остаётся один факт - украинская сторона не спешит с переговорами", - сказал Песков.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Второй раунд переговоров планируется на 15.00 четверга.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776228248.html
https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776000000_553:194:2429:1601_1920x0_80_0_0_f7f2ff7d014f6a59c8ea7133bfd50b49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, украина, россия, белоруссия
12:59 03.03.2022 (обновлено: 13:06 03.03.2022)
 
В Кремле заявили о затягивании украинской делегацией переговоров

Песков: у Кремля есть основания полагать, что украинская делегация затягивает переговоры

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. У Кремля есть основания полагать, что украинская делегация затягивает переговоры, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас есть основания так полагать", - ответил он на вопрос журналистов о намеренном затягивании переговоров с украинской стороны.
Песков сообщил, что у Кремля есть предположения, но они не будут озвучены.
"Здесь, безусловно, предположения есть, мы не хотели бы о них говорить. Очевидным остаётся один факт - украинская сторона не спешит с переговорами", - сказал Песков.
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области
Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Второй раунд переговоров планируется на 15.00 четверга.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев превращается в Дубай
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковУкраинаРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала