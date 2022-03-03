https://ria.ru/20220303/peregovory-1776231503.html
В Кремле заявили о затягивании украинской делегацией переговоров
В Кремле заявили о затягивании украинской делегацией переговоров - РИА Новости, 03.03.2022
В Кремле заявили о затягивании украинской делегацией переговоров
У Кремля есть основания полагать, что украинская делегация затягивает переговоры, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:59
2022-03-03T12:59
2022-03-03T13:06
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
украина
россия
белоруссия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. У Кремля есть основания полагать, что украинская делегация затягивает переговоры, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас есть основания так полагать", - ответил он на вопрос журналистов о намеренном затягивании переговоров с украинской стороны.Песков сообщил, что у Кремля есть предположения, но они не будут озвучены."Здесь, безусловно, предположения есть, мы не хотели бы о них говорить. Очевидным остаётся один факт - украинская сторона не спешит с переговорами", - сказал Песков.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Второй раунд переговоров планируется на 15.00 четверга.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий песков, украина, россия, белоруссия
12:59 03.03.2022 (обновлено: 13:06 03.03.2022)
В Кремле заявили о затягивании украинской делегацией переговоров
Песков: у Кремля есть основания полагать, что украинская делегация затягивает переговоры
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. У Кремля есть основания полагать, что украинская делегация затягивает переговоры, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас есть основания так полагать", - ответил он на вопрос журналистов о намеренном затягивании переговоров с украинской стороны.
Песков сообщил, что у Кремля есть предположения, но они не будут озвучены.
"Здесь, безусловно, предположения есть, мы не хотели бы о них говорить. Очевидным остаётся один факт - украинская сторона не спешит с переговорами", - сказал Песков.
Первый раунд переговоров делегаций РФ
и Украины
прошел 28 февраля на территории Белоруссии
. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский
. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский
по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Второй раунд переговоров планируется на 15.00 четверга.