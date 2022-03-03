https://ria.ru/20220303/peregovory-1776231503.html

В Кремле заявили о затягивании украинской делегацией переговоров

В Кремле заявили о затягивании украинской делегацией переговоров - РИА Новости, 03.03.2022

В Кремле заявили о затягивании украинской делегацией переговоров

У Кремля есть основания полагать, что украинская делегация затягивает переговоры, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:59

2022-03-03T12:59

2022-03-03T13:06

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

украина

россия

белоруссия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. У Кремля есть основания полагать, что украинская делегация затягивает переговоры, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас есть основания так полагать", - ответил он на вопрос журналистов о намеренном затягивании переговоров с украинской стороны.Песков сообщил, что у Кремля есть предположения, но они не будут озвучены."Здесь, безусловно, предположения есть, мы не хотели бы о них говорить. Очевидным остаётся один факт - украинская сторона не спешит с переговорами", - сказал Песков.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Второй раунд переговоров планируется на 15.00 четверга.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, украина, россия, белоруссия