https://ria.ru/20220303/osvobozhdenie-1776183307.html
Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта
Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта - РИА Новости, 03.03.2022
Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта
Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:55
2022-03-03T09:55
2022-03-03T10:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
балаклея
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики", - сказал Конашенков."Освобожден от националистических батальонов город Балаклея", - добавил он.
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776183184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, балаклея
09:55 03.03.2022 (обновлено: 10:26 03.03.2022)
Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта
Минобороны: город Балаклея в Харьковской области освободили от украинских националистов