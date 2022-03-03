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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта
Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта - РИА Новости, 03.03.2022
Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта
Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:55
2022-03-03T10:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
балаклея
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики", - сказал Конашенков."Освобожден от националистических батальонов город Балаклея", - добавил он.
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776183184.html
россия
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, балаклея
09:55 03.03.2022 (обновлено: 10:26 03.03.2022)
 
Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта

Минобороны: город Балаклея в Харьковской области освободили от украинских националистов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области
Сотрудник народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.
"Освобожден от националистических батальонов город Балаклея", - добавил он.
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияБалаклея
 
 
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