https://ria.ru/20220303/osvobozhdenie-1776183307.html

Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта

Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта - РИА Новости, 03.03.2022

Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта

Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:55

2022-03-03T09:55

2022-03-03T10:26

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балаклея

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики", - сказал Конашенков."Освобожден от националистических батальонов город Балаклея", - добавил он.

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776183184.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, балаклея