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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776325659.html
В МИД заявили, что нельзя позволить Киеву обрести ядерное оружие
В МИД заявили, что нельзя позволить Киеву обрести ядерное оружие - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД заявили, что нельзя позволить Киеву обрести ядерное оружие
Планы Киева по обретению ядерного оружия вызывают серьезную тревогу у Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:06
2022-03-03T18:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Планы Киева по обретению ядерного оружия вызывают серьезную тревогу у Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская Федерация всегда была и остается полностью привержена Договору о нераспространении ядерного оружия и предпринимает немалые усилия в русле продвижения по пути создания мира, свободного от ядерного оружия. Мы намерены и дальше следовать этой благородной цели. Нельзя не отметить, что в этих, крайне сложных геополитических условиях возникают прямые угрозы функционированию этого договора. В этой связи серьезную тревогу вызывают затеянные киевским режимом планы обострения ситуации в контексте обретения собственного ядерного оружия. Этому нужно поставить заслон", - сказала Захарова на брифинге."Договор о нераспространении ядерного оружия является основой режима ядерного нераспространения, одним из столпов современного миропорядка в сфере безопасности. Его еще наши партнеры не развалили", - добавила она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/magate-1776237735.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
18:06 03.03.2022 (обновлено: 18:26 03.03.2022)
 
В МИД заявили, что нельзя позволить Киеву обрести ядерное оружие

МИД: опасным играм Киева по разработке ядерного оружия необходимо поставить заслон

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Планы Киева по обретению ядерного оружия вызывают серьезную тревогу у Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская Федерация всегда была и остается полностью привержена Договору о нераспространении ядерного оружия и предпринимает немалые усилия в русле продвижения по пути создания мира, свободного от ядерного оружия. Мы намерены и дальше следовать этой благородной цели. Нельзя не отметить, что в этих, крайне сложных геополитических условиях возникают прямые угрозы функционированию этого договора. В этой связи серьезную тревогу вызывают затеянные киевским режимом планы обострения ситуации в контексте обретения собственного ядерного оружия. Этому нужно поставить заслон", - сказала Захарова на брифинге.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:14
В МАГАТЭ приняли резолюцию по ядерной безопасности на Украине
"Договор о нераспространении ядерного оружия является основой режима ядерного нераспространения, одним из столпов современного миропорядка в сфере безопасности. Его еще наши партнеры не развалили", - добавила она.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 21:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Цели спецоперации России на Украине будут достигнуты, заявил Небензя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаЯдерное оружиеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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