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В МИД заявили, что нельзя позволить Киеву обрести ядерное оружие

В МИД заявили, что нельзя позволить Киеву обрести ядерное оружие - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД заявили, что нельзя позволить Киеву обрести ядерное оружие

Планы Киева по обретению ядерного оружия вызывают серьезную тревогу у Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:06

2022-03-03T18:06

2022-03-03T18:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

ядерное оружие

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Планы Киева по обретению ядерного оружия вызывают серьезную тревогу у Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская Федерация всегда была и остается полностью привержена Договору о нераспространении ядерного оружия и предпринимает немалые усилия в русле продвижения по пути создания мира, свободного от ядерного оружия. Мы намерены и дальше следовать этой благородной цели. Нельзя не отметить, что в этих, крайне сложных геополитических условиях возникают прямые угрозы функционированию этого договора. В этой связи серьезную тревогу вызывают затеянные киевским режимом планы обострения ситуации в контексте обретения собственного ядерного оружия. Этому нужно поставить заслон", - сказала Захарова на брифинге."Договор о нераспространении ядерного оружия является основой режима ядерного нераспространения, одним из столпов современного миропорядка в сфере безопасности. Его еще наши партнеры не развалили", - добавила она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/magate-1776237735.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр