https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776318067.html

Канада направит Украине дополнительное смертоносное оружие

Канада направит Украине дополнительное смертоносное оружие - РИА Новости, 03.03.2022

Канада направит Украине дополнительное смертоносное оружие

Канада направляет Украине дополнительное смертоносное вооружение, включая противотанковые гранатометы и ручные гранаты, заявила в четверг министр обороны... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:34

2022-03-03T17:34

2022-03-03T17:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

канада

донецкая народная республика

луганская народная республика

анита ананд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771856261_0:1:961:541_1920x0_80_0_0_51af6aa3b86e343d197690582b45c2ab.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Канада направляет Украине дополнительное смертоносное вооружение, включая противотанковые гранатометы и ручные гранаты, заявила в четверг министр обороны североамериканской страны Анита Ананд."Я объявляю сегодня, что в дополнение к уже направленной за прошедшие дни помощи Украине мы намерены отправить дополнительные летальные вооружения Украине, что включает 4 500 противотанковых гранатометов М-72, а также до 7 500 ручных гранат", - сказала Ананд в ходе пресс-конференции, которую транслировало канадское телевидение.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/gatilov-1776279029.html

украина

канада

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, канада, донецкая народная республика, луганская народная республика, анита ананд