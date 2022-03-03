https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776318067.html
Канада направит Украине дополнительное смертоносное оружие
Канада направит Украине дополнительное смертоносное оружие - РИА Новости, 03.03.2022
Канада направит Украине дополнительное смертоносное оружие
Канада направляет Украине дополнительное смертоносное вооружение, включая противотанковые гранатометы и ручные гранаты, заявила в четверг министр обороны... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:34
2022-03-03T17:34
2022-03-03T17:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
канада
донецкая народная республика
луганская народная республика
анита ананд
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Канада направляет Украине дополнительное смертоносное вооружение, включая противотанковые гранатометы и ручные гранаты, заявила в четверг министр обороны североамериканской страны Анита Ананд."Я объявляю сегодня, что в дополнение к уже направленной за прошедшие дни помощи Украине мы намерены отправить дополнительные летальные вооружения Украине, что включает 4 500 противотанковых гранатометов М-72, а также до 7 500 ручных гранат", - сказала Ананд в ходе пресс-конференции, которую транслировало канадское телевидение.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, канада, донецкая народная республика, луганская народная республика, анита ананд
17:34 03.03.2022 (обновлено: 17:43 03.03.2022)
Канада направит Украине дополнительное смертоносное оружие
Канада направит Украине дополнительное летальное вооружение, включая гранатометы и гранаты